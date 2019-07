Pk-yritykset rohkeasti maailmalle

Keskuskauppakamarin ja Finnveran tänään järjestämässä Suomi Areenan tilaisuudessa keskusteltiin laajasti viennistä ja yritysten kansainvälistymisestä. Mukana keskustelemassa olivat Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren ja Finnveran johtaja Titta Mantilan lisäksi Konecranesin johtaja Matti Malminen, Tactic Gamesin hallituksen puheenjohtaja Markku Heljakka ja taitoluisteluvalmentaja Virpi Horttana. Lisäksi keskustelua elävöittivät porilaiset jääkiekkotähdet Tomi Taimi, Juha Lammikko ja Joel Armia.

Keskustelussa todettiin, että jääkiekko ja taitoluistelu nousivat maailman huipulle, kun alan lajikulttuuri saatiin riittävän vahvaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori muistuttaa, että myös yritysten kansainvälistymisen lajikulttuurissa on vielä parannettavaa.

Vuoren mukaan Suomessa on totuttu siihen, että isot, ja osin valtion yhtiöt hoitavat Suomen viennin. Vasta viime vuosina on ymmärretty, että isojen yritysten pärjääminen maailmalla ei yksin riitä, vaan myös pk-sektorit ja startup-yritykset tarvitaan mukaan Suomen viennin vahvistamiseen.

”Pk-sektoreille ja startup-yrityksille saattaa tulla erityisesti haasteita viennin alkuvaiheessa ja nämä poikkeavat isojen yritysten haasteista. Toisaalta isot yritykset ja pk-yritykset ovat tiivistäneet yhteistyötään ja kansainrahoitusta, mutta se ei yksin riitä. Tarvitsemme myös pk-yritykset entistä laajemmin mukaan”, Vuori sanoo.

Viennin vauhdittamiseksi tarvitaan samoja asioita kuin huippu-urheilussakin. Kovaa työtä, itseluottamusta, ripaus rohkeutta sekä periksiantamatonta ja tavoitteellista työtä, kannustavaa ilmapiiriä ja halua oppia.

”Yhteistyö rahoittajien ja muiden tahojen kesken on tärkeää, jotta vientiä voidaan vauhdittaa. Tästä esimerkkinä on vientikaupan rahoitus pk-yrityksille”, Vuori sanoo. Kauppakamarit ja Finnvera ovatkin järjestäneet kuluneen vuoden aikana 12 tilaisuutta, joissa yli 500 pk-yritystä on saanut oppia vientikaupan rahoituksesta.

Vuori muistuttaa, että ulkomailla Suomi tunnetaan luotettavuudesta ja rauhallisuudesta. Hinnan sijasta tulisi myydä laatua ja ratkaisuja. Suomella on mahdollisuus menestyä nykyistä paremminkin ja laajemmin viennissä, jos vain jaksamme valmentaa isojen yritysten ohella pk-yritykset kisakuntoon.