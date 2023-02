Pk-yritysten suhdannenäkymät synkentyneet Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Suhdannenäkymät eivät ole pakkasen puolella kautta linjan, vaan yritysten arviot eri osa-alueista vaihtelevat. Useimmissa osioissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritysten näkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisampia. Henkilökunnan määrän arvioidaan hieman lisääntyvän vuoden kuluessa. Odotukset liikevaihdon kehityksestä pienenevät hieman, sen sijaan kannattavuus tulee yritysten arvioiden mukaan heikentymään merkittävästi. Yritykset ovat myös optimistisia innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen suhteen, vaikka investointien arvon ennakoidaankin pienentyvän reilusti.

Synkentyneet näkymät syövät yritysten kasvuhakuisuutta. Kasvuhakuisia tai voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vastaajista yhteensä 37 prosenttia. Kuitenkin aiempaa useampi, yli viidesosa vastaajista aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Kone-, laite- ja rahoitusinvestoinnit ovat edelleen ylivoimaisesti merkittävin rahoituksen käyttötarkoitus, mutta syksyyn verrattuna suosiotaan ovat nostaneet myös yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät rahoitustarpeet sekä käyttöpääoma yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen.

Työvoimapulan lisäksi toimintaa hankaloittaa sähkön hinnan voimakas kasvu

Työvoiman saatavuus on yhä kasvun esteenä yli 60 prosentilla vastaajista, mikä on suurempi osuus kuin koko maassa keskimäärin. Yritykset kokevat myös uudenlaisia työllistämisen esteitä. Työllistämisen esteissä päätään ovat nostaneet kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus sekä palkkataso ja työn sivukulut, vaikkakin merkittävimmät syyt ovat edelleen työvoiman saatavuus ja se, ettei ole tarvetta työllistää. Työvoiman saatavuuden haasteisiin vastataan useimmiten kehittämällä henkilöstön osaamista, hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankkija- ja toimittajaverkostoja sekä harkitsemalla uuden työvoiman hankkimista koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Sähkön voimakkaalla hinnannousulla on ollut kielteisiä vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan tai tuotantoon yli kolmasosalla vastaajista. Sähkön hinnannousu on heikentänyt yritysten kannattavuutta, korottanut lopputuotteiden hintoja ja heikentänyt kysyntää. Myös investoinnit ja investointiaikeet ovat vähentyneet joillain vastaajilla. Aktiivisia sähkön säästämistoimenpiteitä on toteutettu hieman alle puolessa vastaajayrityksistä. Suosituimpia säästötoimenpiteitä ovat olleet lämpötilan säätäminen ja valaistuksen vähentäminen.

Kyselyyn vastasi Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) reilut 200 yritystä. Vastaajayritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: palvelut 56 %, kauppa 15 %, rakentaminen 13 %, teollisuus 17 %.

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.