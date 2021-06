Pk-yritysten vientiponnistukset helpottuvat huomattavasti – EU:n alv-säännöt muuttuvat huomenna, Pirkanmaan teollisuus hyötyjien kärkeä

Jaa

EU:ssa astuu heinäkuun alusta voimaan uusi alv-säännöstö, joka mahdollistaa yrityksille helpotetun alv-käsittelyn. ”Asia voi kuulostaa tekniseltä, mutta se tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta suurelle joukolle pk-yrityksiä”, arvioi Gallant-konsernin toimitusjohtaja Tuomas Tahvanainen, Suomen Taloushallintoliiton pitkäaikainen vaikuttaja. Johtaja Peer Haataja Tampereen Kauppakamarista on toiveikas. ”Tampere on Suomen teollisuuspääkaupunki, joten kyllä tällä lisävauhtia vientiin saadaan”, ennakoi Haataja.

Lehdistötiedote 30.6.2021

Koko EU:ssa huomenna voimaantulevaa uutta arvonlisäverolakia on arvioitu julkisuudessa lähinnä sen verkkokauppaan kohdistuvien vaikutusten takia. Vientivetoiselle Suomelle arvonlisäverolain muutos on kuitenkin merkittävä vientimahdollisuus.

”Suomalaisia yrityksiä on tähän asti koskenut velvoite rekisteröityä arvonlisäveroa varten erikseen jokaiseen EU-maahan, johon niillä on ollut vientiä, myyntimääristä riippuen. On täysin varmaa, että tämä velvoite on selvästi hankaloittanut etenkin pk-yritysten vientiponnistuksia, joten pk-yritysten vientiponnistukset helpottuvat nyt huomattavasti”, kuvailee Gallant-konsernin toimitusjohtaja Tuomas Tahvanainen.

”Kynnystä aloittaa myynti uusiin EU-maihin on siis madallettu merkittävästi. Voimavaroja vapautuu tuottavampaan työhön, kun taloushallinnossa voidaan hoitaa kaikkien EU-maiden alvit Suomen oman Verohallinnon kautta”, toteaa Tahvanainen.

Tahvanainen kehottaakin yrityksiä heräämään uusiin mahdollisuuksiin, kun taloushallinnon ammattilaiset voivat pudottaa suuren määrän byrokraattista vaivaa pois vientiä kuormittamasta.

”Asia voi kuulostaa tekniseltä, mutta se tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta suurelle joukolle pk-yrityksiä. Muutoksiin sisältyy myös tekijöitä, jotka edellyttävät yrityksiltä valppautta, mutta osaavissa käsissä paino on erittäin vahvasti ajan- ja vaivansäästön puolella”, kiteyttää Tahvanainen.

Pk-teollisuus suurin hyötyjä

Tampereen Kauppakamari näkee uusissa alv-säännöksissä mahdollisuuden etenkin teollisuudelle. Kauppakamarin johtaja Peer Haataja muistuttaa Tampereen ja koko Pirkanmaan erityisluonteesta vientivetoisen Suomen teollisuuden ydinalueena.

”Kun mietitään koko Suomea ja sen menestystä, niin aina kannattaa pitää mielessä avainluvut: 80 prosenttia Suomen teollisuudesta sijaitsee 80 kilometrin säteellä Tampereesta. Ja kun tuosta teollisuudesta valtaosa on pientä ja keskisuurta, niin on selvää, että tämä EU-tasoinen alv-uudistus on täällä olennainen parannus ja uusi mahdollisuus. Kansallisestikaan sitä ei kannata lainkaan vähätellä, pienikin viennin kasvu teollisuudessa luo monin tavoin hyvinvointia koko Suomelle”, analysoi Haataja.

Kauppakamarin yhteyspäällikkö Akira Ropo toivoo, että niin teollisuus- kuin palveluyrityksetkin ottavat uudet mahdollisuudet nyt täysmääräisesti huomioon.

”Tulemme totta kai nostamaan tätä esiin jäsenyrityksillemme, jotta keneltäkään ei jäisi tarpeettomasti kasvumahdollisuuksia hyödyntämättä. Tampere on jo Suomen teollisuuden pääkaupunki ja tähtäämme myös verkkokaupan pääkaupungiksi, mutta vientimahdollisuuksien monipuolistuessa etenkin digitalisoitumisen myötä ihan jokaisen yrityksen kannattaisi tarkistaa vientisuunnitelmiaan – tai rakentaa sellaiset. EU on Suomen päämarkkina-alue, joka on huomenna entistä paremmin kaikkien suomalaisyritysten tavoitettavissa”, toteaa Ropo.

