Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset investoivat ja panostavat voimakkaasti vihreään siirtymään (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Investointeja ja rahoitusta uusiutuvan energian lähteisiin ja energiatehokkuuteen



Vuonna 2022 maatilojen investointitukihakemuksia tuli enemmän kuin edellisinä vuosina, johtuen suureksi osaksi kiinnostuksesta siirtyä uusiutuvan energian lähteisiin. Maatalous kamppailee monien haasteiden kanssa ja merkittävimmät investoinnit ovat jääneet tekemättä. Maatalouden investointitukea myönnettiin viime vuonna yhteensä lähes 25 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa on avustusta ja 10 miljoonaa euroa on korkotukilainaa. Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Uusia maaseuturahaston kehittämishankkeita käynnistyi ELY-keskuksen rahoittamana 11 kappaletta, ja niihin käytettiin reilut 1,1 miljoonaa euroa. Leader-ryhmien rahoittamana käynnistyi 55 kehittämishanketta, joista suurin osa keskittyi yleishyödyllisiin investointeihin. Uuden rahoituskauden myötä hanketoimijoita on kannustettu siirtämään hankesuunnitelmia vuodelle 2023.

Vuoden aikana tehtiin 131 myönteistä yritystukipäätöstä, näistä 89 kpl oli Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä ja 42 kpl oli Leader-ryhmien myöntämiä. Myönnetyn tuen määrä oli yhteensä 4,7 milj. euroa, josta ELY-keskuksen osuus oli 4,2 milj. euroa ja Leader-ryhmien osuus oli 0,5 milj. euroa. Summaan sisältyi myös 1,9 miljoonaa euroa elpymistukea, joka myönnettiin maaseutuyrityksille energiatehokkuuden parantamiseen ja siirtymiseen uusiutuvan energiaan.

Huoltovarmuuden varmistamiseksi hallitus kohdisti lisätuen vuoden 2022 kasvihuonetuen hakijoille. Kasvihuonetukea myönnettiinkin alueellamme n. 20 miljoonaa euroa, joka on noin 10 miljoonaa enemmän kuin vastaava määrä viime vuonna 2021.

TE-palveluiden tarjonta kattavaa

Työttömyysaste on ollut Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla maan parhaimmistoa lähes koko viime vuoden. Hyvän työllisyystilanteen kääntöpuolena on kuitenkin yrityksiä haastava pula osaavasta työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin kääntynyt laskuun, ja työmarkkinat ovat kyenneet työllistämään myös haastavammassa työmarkkina-asemassa olevia. Uusia yrityksiä on edelleen perustettu innokkaasti ja RekrytointiKoulutusten työllistävyys on korkealla. Hyvällä yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa on kyetty reagoimaan nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin ja tarjoamaan työnhakijoille kattavan TE-palvelutarjonnan.

Rahoitusta digitalisaatiota ja vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin

Yritysten kehittämisavustusta myönnettiin yritystukihankkeisiin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa yhteensä n. 3,8 miljoonaa euroa. Summa koostuu pääosin EU:n Uudistuva ja osaava Suomi -rahoituksesta. Pohjanmaan maakunnasta 35 yritystä sai yhteensä n. 1,6 miljoonan euroa yritystukea. Keski-Pohjanmaan maakunnassa 23 yrityksille myönnettiin noin 2,2 miljoonaa euroa yritystukea. Rahoituksella tuettiin pienten- ja keskisuurten yritysten investointi- ja kehittämishankkeita, painopisteinä on ollut muun muassa kasvu- ja kansainvälistyminen, digitalisaatio ja vihreä siirtymä. ELY-keskuksella on ollut merkittävä rooli rahoittajana pk-yritysten kansainvälistymisessä, uusien innovatiivisten ja vihreää kasvua tukevien tuotteiden – ja/tai palvelujen kehittämisessä.

Yritysten kehittämispalvelu on työkalu yrityksen kehittämisen alkuvaiheeseen. Alueella myönnettiin vuonna 2022 yhteensä 165 Analyysi- ja Konsultointipalvelua, ja 41 henkilöä osallistui ELY-keskuksen koulutusohjelmiin. Kasvua on nähtävissä varsinkin Keski-Pohjanmaan osalta.

Business Finlandin rahoitus on laskussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalle myönnettiin kuitenkin yksi Veturirahoitus (10 miljoonaa euroa), ja myös tutkimusrahoituksessa oli noin 2,1 miljoonaan euron rahoitus. Nämä kaksi hanketta kattavat noin puolet Pohjanmaalle tulleista myönnöistä. Keski-Pohjanmaalle myönnettiin kaksi merkittävästi keskiarvoa isompia hankkeita, joiden rahoitus oli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Finnveran rahoituksen kysyntä ja myöntäminen laski hieman Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Rahoitusta myönnettiin eniten teollisuuden toimialoille.