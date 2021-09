Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Maaseudun yritykset ovat hyötyneet yritystuista ja maaseudun väliaikaisista tuista

Tänä vuonna on myönnetty maaseudun yritystukea maaseutuohjelmasta 2014–2020 ja siirtymäkauden 2021–2022 varoista yhteensä 2,8 miljoonaa euroa kesäkuuhun mennessä. Suurin osa varoista on myönnetty maaseutuyritysten investointeihin kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen. Elintarvikeyritykset ja tuotannolliset yritykset, erityisesti metallialalla, ovat olleet merkittävimmät tuensaajat. Lisäksi on tuettu uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Siirtymäkauden vuoksi rahoitustilanne on ollut haastava ja kaikkia rahoituskelpoisia hankkeita ei ole voitu tukea.

Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut kuluneen vuoden aikana 12:sta uutta kehittämishanketta. Hankkeet ovat liittyneet kiertotalouteen, turkisalan rakennemuutokseen, digitalisaation edistämiseen ja maatalousyrittäjien osaamisen lisäämiseen.

Maatilat ovat edelleen hakeneet investointitukea kuluneen vuoden aikana ahkerasti mm. lypsykarjatalouteen, kasvihuoneisiin ja sikatalouteen. Kappalemääräisesti suurin osa hakemuksista kohdistui salaojituksiin, työympäristön ja ympäristön kehittämiseen. Myönteisiä päätöksiä on tehty 171 kpl ja avustusta on myönnetty 7,6 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 8,1 miljoonaa euroa. Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty 18 viljelijälle. Viime vuonna aloitustukea myönnettiin kokonaisuudessaan 23 viljelijälle. Pohjanmaan ELY-keskuksesta toivotaan, että kiinnostus tilanpidon aloittamiseen on kasvussa.

Koronaviruspandemiasta kärsineet alkutuotannon yritykset ovat voineet hakea maaseudun alkutuotannon väliaikaista tukea koko vuoden ajan. Kesäkuuhun mennessä on tehty 448 myönteistä päätöstä. Tukea on myönnetty yhteensä n. 11 miljoonaa euroa. Maaseudun yritysten väliaikaista tukea on myönnetty kesäkuuhun mennessä hiukan yli 100 000 euroa alueen yrityksille.

Kasvihuoneviljelijät investoivat, mutta kiinnostus luomutuotantoon on pysynyt ennallaan

Kesäkuuhun mennessä Neuvo2020 -ennakkoilmoituksia on tullut 816 kpl. Maksatuksia on voinut suorittaa koko ajan, ja kesäkuun loppuun mennessä tuen myönnetty määrä on noin 300 000 euroa. Neuvo2020 -palveluiden käyttö ja tarve ovat lisääntyneet. Neuvonnan avulla voi hyödyntää asiantuntijoiden käyttöä maatilan eri osa-alueiden kehittämiseen ja saada tukea uusille ideoille.

Kasvihuonetuen myöntäminen sujui myös tänä vuonna poikkeuksellisesti koronan vuoksi, ja tuki myönnettiin kokonaisuudessaan jo kesäkuun aikana. Pohjanmaan ELY-keskusalueella tukea myönnettiin kaiken kaikkiaan n. 10,3 milj. verran. Tilojen määrä on hiukan laskenut, mutta vastaavasti olemassa olevien tilojen koko on kasvanut. Kasvihuoneviljelijät investoivat aktiivisesti, ja se näkyy myös maatilojen investointitukien myöntöpuolella.

Keväällä maksettiin ympäristösopimuksien ja luomutuotantokorvauksien loppuosa 2020 tukien osalta sekä luomukotieläintuotannon korvaukset kokonaisuudessaan. Tukihaussa, joka avattiin huhtikuun lopussa, oli mahdollista hakea uusia 5-vuotisia ympäristösopimuksia luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpidosta. Hakemuksia tuli yhteensä 14 kpl Pohjanmaan ELY-keskusalueelle.

Kevään tukihaussa oli myös mahdollista hakea uusia 5-vuotisia sitoumuksia luonnonmukaisesta tuotannosta. Uusia sitoumuksia haettiin, mutta lähes yhtä moni aikaisempi luomutuottaja luopui sitoumuksistaan. Luomutuotannon piirissä oleva peltoala kuitenkin kasvoi jonkin verran, kun voimassa oleviin sitoumuksiin liitettiin uusia lohkoja.

Työvoiman tarve on kasvussa elpymisen myötä

Vuoden 2021 aikana työllisyystilanne on kehittynyt odotettua nopeammin parempaan suuntaan. Työttömyys on pienentynyt ja uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla huomattavasti viime vuosia enemmän. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin nousussa. Hyvin monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta, ja työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaannossa on haasteita.

Kohtaannon haasteisiin vastataan TE-palveluilla. Osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa ja Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut työvoimakoulutuksia monille eri aloille, työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Erityisesti yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien RekryKoulutusten kysyntä on ollut vilkasta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla TE-palveluihin on sidottu rahaa käytettäväksi 13,9 miljoonaa euroa.