Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan pk-yritysten suhdannenäkymät kirkastuneet entisestään

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyn 2021 pk-yritysbarometrin tulokset Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta ovat rohkaisevia, yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin.

Kyselyyn vastanneiden yritysten arviot lähitulevaisuuden näkymistä ovat valoisat. Pohjanmaan ELY-keskusalueella yritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli +17. Niin ikään liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilökunnan määränkin odotukset ovat positiiviset. Saldoluvuissa ollaan jo paremmalla tasolla, kuin ennen koronaviruspandemian alkua tehdyissä mittauksissa. Pohjalaisyritysten näkemykset mukailevat koko maan keskiarvoja. Pk-yritysten kasvuhakuisuus ei ole lähtenyt kohoamaan samaan tahtiin positiivisten näkymien kanssa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia kertoo olevansa voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia.



Kyselyssä kartoitettiin mm. alueen yritysten toiminnan kansainvälisyyttä ja kehitystarpeita



25 prosentilla vastaajista on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Yleisintä on suora tavaroiden vienti, suurimmalla osalla vienti suuntautuu muihin Pohjoismaihin. Vain harva yritys on käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita, niistä suosituimpana Pohjanmaan ELY-keskusalueella Business Finlandin, Finnveran ja ELY-keskuksen palvelut.

Markkinointi ja myynti koettiin tärkeimmäksi kehitystarpeeksi kyselyyn vastanneissa pk-yrityksissä Pohjanmaan ELY-keskusalueella. Kehitystarpeita nähdään myös henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Pahimpia ulkopuolisia kehittämisen esteitä ovat yleinen suhdanne- tai taloustilanne, työvoiman saatavuus ja kilpailutilanne.

Lähes neljäsosa vastaajista on hakenut ja saanut ulkopuolista rahoitusta, suosituimpana rahoituksen käyttötarpeena kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Vain harva vastaaja kokee, että rahoituksen saaminen tai sen ehdot olisivat vaikeuttaneet yrityksen hankkeen toteutumista. Koronapandemian takia rahoitusta tai tukea on hakenut 37 prosenttia vastaajista, suosituimpia tukimuotoja ovat olleet yritystuki Business Finlandista, kustannustuki Valtiokonttorista ja yritystuki ELY-keskuksesta.

Kyselyyn vastasi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) yhteensä 244 pk-yritystä. Vastaajista 65 % oli palvelualan yrityksiä, 19 % teollisuusyrityksiä, 8 % rakennusalan yrityksiä ja 8 % kaupan alan yrityksiä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.