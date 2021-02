Pohjanmaan Kasvupolulta konkretiaa yrityksen kasvusuunnitelmien toteuttamiseen

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksille suunnatussa Kasvupolku®-sparrauksessa yritykset saavat apua muun muassa koronapandemiasta selviämiseen, rahoitusosaamisen kartuttamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

Kasvupolku® on alueellinen tai toimialakohtainen kahden tapahtumapäivän kokonaisuus. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset liiketoiminnan eri alojen asiantuntijat. Kasvupolku®-sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki yritykset, joilla on y-tunnus ja halu kasvattaa liiketoimintaa. Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille yrityksille.

– Sparraajat antavat konkreettisia neuvoja ja avaavat verkostojaan. Sparraus ei siis ole vain liiketoimintamallin viilaamista, vaan johdattelua potentiaalisten kumppanien ja asiakkaiden puheille, kaksi kertaa sparraukseen osallistuneen kasvuyritys Secappin liiketoimintajohtaja Jani Lehtinen sanoo.

JOKAINEN KASVUPOLULLE MUKAAN VALITTU KASVUYRITYS:

saa henkilökohtaista sparrausta liiketoimintaan kahdessa sparrauspäivässä.

tapaa yrityskohtaisesti valitut 5–8 eri alojen asiantuntijaa eli sparraajaa.

verkostoituu alueellaan/toimialallaan ja valtakunnallisesti merkittävien kumppaneiden kanssa.

voi halutessaan kisata Vuoden kasvuyritys -tittelistä.

HAKU JA VALINNAT

Hakuaika Pohjanmaan Kasvupolulle on 4.1.-17.3.2021. Täytä hakemus Kasvu Openin verkkosivuilla, ja hae mukaan Pohjanmaan Kasvupolulle. Hae mukaan tästä.

Pohjanmaan Kasvupolulle valitaan mukaan 15 kasvuyritystä. Valinnat tekee Kasvupolun tuomaristo. Tuomaristo koostuu Kasvupolku®-kumppaneiden edustajista, jotka valitsevat sparrattavat yritykset hakemusten perusteella.

Kasvupolkujen tuomaristot arvioivat kasvuyrityksiä kriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Pohjanmaan Kasvupolun kumppanit ovat: Kpedu, Myynninmaailma, Pohjanmaan Kauppakamari, Vaasan Yliopisto, VAMK, VASEK ja Viexpo.

Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan jälkeen.

LISÄTIETOJA KASVUPOLUSTA:

Liisa Arvassalo

liisa.arvassalo@kasvuopen.fi

050 339 9691

LISÄTIETOJA NETISSÄ: Pohjanmaan Kasvupolku®