Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Kauhavalla on 18 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja 10 vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Luokituksesta poistettiin kahdeksan pohjavesialuetta. Merkittäviä rajausmuutoksia tuli muutamalle pohjavesialueille, kuten Pöyhösenkankaaseen, Sudenporttiin (Holmankankaaseen) ja Nahkalaan. Kuitenkin lähes kaikkien pohjavesialueiden rajoihin tehtiin pieniä teknisiä korjauksia. Kauhavan pohjavesialueet sijoittuvat pääasiassa neljään harjujaksoon Alahärmän ja Ylihärmän taajamien alueella, Kauhavan keskustan itäpuolella sekä kunnan itäosassa. Lisäksi pistemäiseksi pohjavesialueeksi on luokiteltu kahdeksan kallioporakaivoa. Kurikassa on 25 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1), joista kaksi kuuluu lisäksi luokkaan 1E (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen) sekä kuusi vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Luokituksesta poistettiin kahdeksan pohjavesialuetta. Merkittäviä rajausmuutoksia tehtiin Pitkämönkankaan ja Keltamäen alueelle, jotka yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi sekä Poronkankaan, Hietikon ja Meskaisvuoren alueille. Muut rajausmuutokset olivat pieniä teknisiä korjauksia. Suurin osa Kurikan pohjavesialueista on pieniä moreeni- tai rantamuodostumia. Pinta-alaltaan laajimmat pohjavesialueet kuuluvat kolmeen pohjoiseteläsuuntaiseen harjujaksoon, jotka kulkevat kunnan itä- keski- ja länsiosissa. Pistemäisiä pohjavesialueita luokiteltiin 7, joista uutena 2-luokan pohjavesialueena Koiviston sillan alue. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Kauhavan ja Kurikan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2021) (www.syke.fi/avointieto). Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat Kauhavalla voimassa 7.6.2021 alkaen ja Kurikassa 10.6.2021 alkaen. Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

