Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa katsottiin yhdessä tulevaisuuteen

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaa odotettiin pandemian vuoksi kaksi ylimääräistä vuotta – edellisen kerran Oulussa kokoonnuttiin vuonna 2018. Neljän vuoden hiljaiselon rikkoutuminen näkyi selvästi, sillä Ouluhalli oli tänä vuonna täynnä näytteilleasettajia. Kaikki osastopaikat myytiin nopeasti loppuun.



Maailmantilanne huomioiden tapahtuma oli tärkeä pohdinnan paikka suomalaiselle teollisuudelle. Pandemia aiheutti alalle omat haasteensa, ja nyt Venäjän tilanne ja sen vaikutus suomalaiseen elinkeinoelämään ja teollisuudenalaan puhututtaa. Tapahtuma oli erinomainen tilaisuus tehdä katsaus siihen, millaisia koko maata palvelevia upeita mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa on.



Ohjelmassa loisti huippuosaaminen ja ajakohtaisuus



Tapahtumassa käsiteltiin runsaasti päivänpolttavia teemoja pohjoisen teollisuudenalan tiimoilta. Käsittelyssä oli esimerkiksi sähkön riittävyys teollisuudessa, suomalaisten kaivosprojektien tilanne, vedyn mahdollisuudet teollisuudessa sekä kunnossapidon vastuu. Lisäksi keskusteltiin osaajien riittävyydestä pohjoisessa Suomessa. Näytteilleasettajien osastoilla esiteltiin tuoteuutuuksia ja käytiin keskustelua eri yritysten edustajien kanssa – ja ennen kaikkea paikattiin pandemiavuosien jättämää lovea kasvokkaisille tapaamisille.



Uusille yhteistyökuvioille rakennettiin otollista maaperää tapahtumakeskiviikkona 18.5., kun Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuman yhteydessä järjestettiin ammattilaisille suunnattu B2B-verkostoitumistilaisuus Suomi-Ruotsi-jääkiekko-ottelun hengessä. Tunnelmallinen ilta oli täynnä jaettua innostusta ja uusia tuttavuuksia, ja ajatuksia vaihdettiin vilkkaasti.

Tapahtumassa juhlistettiin myös kunnossapidon osaamista. Suomen Messusäätiö ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry palkitsivat Lapin ammattikorkeakoulun pitkäjänteisestä työstä kunnossapidon ja ennen kaikkea käyttövarmuuskoulutuksen kehittämisessä.



Varmasti kohti tulevaisuutta



Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumalla on tärkeä rooli Oulun talouselämän kehittämisessä. Tapahtuma itsessään keräsi tänä vuonna runsaasti ihmisiä vilkastuttamaan Oulun kaupunkikuvaa, mutta pidemmällä tähtäimellä vaikutus on sitäkin suurempi. Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa tekijät puhaltavat vuosi toisensa jälkeen yhteen hiileen, jotta pohjoisen teollisuudenala jatkaisi menestyksekästä kasvuaan ja vahvistaisi edelleen koko Suomen elinkeinoelämää.



Teollisuuden ala kasvaa ja kehittyy, ja sitä myöten koko ajan tarvitaan myös uusia kohtaamisia. Seuraava Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma järjestetään 22.–23.5.2024, ja paikkana on edelleen tuttuun tapaan Oulu.