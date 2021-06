Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden määräaikaiseksi laamanniksi Tommi Vuorialho

Jaa

Korkein oikeus on tänään nimittänyt hovioikeudenneuvos Tommi Vuorialhon hoitamaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaa 1.8.2021 alkaen. Virka on määräaikainen ja kestää 31.10.2027 asti tai kunnes laamannin viran haltija palaa virkaansa.

Varatuomari Tommi Vuorialho on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Aikaisemmin hän on toiminut kansliapäällikkönä, esittelijäneuvoksena ja oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, markkinaoikeustuomarina, käräjätuomarina sekä esittelijänä hovioikeudessa. Lisäksi Vuorialholla on kokemusta kihlakunnansyyttäjän tehtävistä, ja hän toiminut myös lakiasiainavustajana Suomen kulttuurirahastossa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu siihen, että laamanni Tuija Turpeinen on virkavapaalla ja hoitaa korkeimman oikeuden jäsenen virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.3.2021–31.10.2027. Nimityksestä päätti korkein oikeus, koska kysymys on laamannin virkavapaudesta johtuvasta sijaisuudesta.