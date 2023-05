Pohjois-Karjalan kauppakamarin kansainvälistymispalkinto Plasthill Oy:lle

- ”Plasthill Oy:n vienti on viimeisten seitsemän vuoden aikana yli kymmenkertaistunut ja kaikki Kupilka-tuotteet tehdään hiilineutraalisti yrityksen omasta Kareline-luonnonkuitukomposiitista Pyytivaaralla, Kontiolahdessa. Tuotteita viedään noin 40 maahan. On todella hienoa, että pienempikin yritys pystyy kansainvälistymään ja menestymään, kun tuote ja kasvutahto ovat kohdallaan” iloitsee kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Janne Tuomikko.

Yritys on perustettu 1996 ja vientiin panostus aloitettiin 2014. Yritys on valmistanut Kuplika-ruokailuvälineitä, -tuluksia ja -puukkoja retkeilyyn ja ulkoiluun viimeiset lähes yhdeksän vuotta. Viime vuonna yli puolet liikevaihdosta meni vientiin ja vientimaita ovat mm. Japani, Ruotsi, Norja, USA ja Saksa. Yritys työllistää 19 henkilöä. Kareline-luonnonkuitukomposiitti sisältää 50% mäntysellukuitua ja 50% polypropeenia, ja lopputuloksena on kevyt ja kestävä tuote, jolla on hyvät lämpöominaisuudet. Jokaisella tuotteella on myös luonnollisen kaunis ja uniikki ulkoasu. Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin juontaa juurensa vuoteen 1998, jolloin yrityksestä tuli yksi maailman ensimmäisistä vihreän sähkön loppukäyttäjäyrityksistä.

- Perheyrityksen muutos pienestä sopimusvalmistusyrityksestä omien ekologisten tuotteiden ja materiaalien valmistajaksi ja viejäksi on se suurin asia mitä yritykselle kohta 27-vuotisen historian aikana on tapahtunut. Vuodesta 2014 lähtien vientiin on panostettu vuosi vuodelta enemmän ja vuodet 2018 alkaen ovat olleet palkintojen ja positiivisten kehitys- ja kasvuharppausten aikaa erityisesti viennin osalta, kertoo toimitusjohtaja Arja Kaasinen Plasthill Oy:stä.

Pohjois-Karjalan kauppakamari perusti vuonna 1981 ensimmäisenä suomalaisena kauppakamarina kauppakamarin nimeä kantavan vientipalkinnon. Vuonna 2003 palkinto nimettiin uudestaan kansainvälistymispalkinnoksi.

Vuosittain jaettavan palkinnon ovat saaneet muun muassa Binderholz Nordic Oy (2022), Nordic Koivu Ltd (2021), FinnEasy Oy (2020), Arbonaut Oy (2019), Valamis Oy (2018), ACA Systems Oy (2017), muun muassa Suomen Biathlon Oy:stä tunnettu Kurvisen yrittäjäperhe (2016), Nanocomp Oy (2015) ja Finelcomp Oy (2014).

