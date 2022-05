Pohjois-Karjalan kauppakamarin Vuoden digitaalinen yritys -palkinto Kiilax Oy:lle

Kiilax Oy:ssä on otettu käyttöön monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita tukevia digitaalisia ratkaisuja toiminnan ohjaukseen, myyntiin ja markkinointiin sekä asiakkuuden hoitoon. Uusien yrittäjien myötä tämä perinteinen yritys on ottanut digiloikan, joka on mahdollistanut myös kannattavan ja nopean kasvun.

- Kiitän kauppakamaria saamastamme huomionosoituksesta. Suuri kiitos tästä kuuluu henkilökunnallemme, joka on sitoutunut kehityshankkeisiin erinomaisesti. Kehitystyö kuuluu vahvasti tekemiseemme myös jatkossa, tästä on ilo jatkaa, sanoo Kiilax Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kontkanen.

Palavaneri Pirisenä tunnettu yritys teki omistajanvaihdoksen vuonna 2020 ja muutti nimensä vuonna 2021 Kiilax Oy:ksi. Uuden omistajapohjan myötä kasvuyritykseksi suuntautunut Kiilax Oy hyödyntää digitalisaatiota mallikkaasti. Kasvun aikaan saamiseksi on investoitu digitaalisiin ratkaisuihin niin, että jokainen prosessi on digitalisoitu tai hanke on käynnissä. Lisäksi yrityksen kasvuvauhti on jo toisena vuotena kaksinumeroinen luku.

- Uudella palkinnolla haluamme huomioida yrityksiä, jotka toimivat omalla alueellaan tai toimialallaan esimerkillisellä tavalla digitaalisuutta hyödyntäen. Kiilax Oy erottautui kilpailussa hyvin laaditun hakemuksensa, laaja-alaisen kehittämistyönsä ja esimerkillisyytensä vuoksi. Yhtiön kehittäminen on ollut maltillista ja hyviä perustoimintoja askeleittain parantavaa. Uskomme yrityksen antaman hyvän esimerkin kannustavan myös muita kasvuhakuisia yrityksiä, toteaa digivaliokunnan puheenjohtaja Teemu Purmonen.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin digivaliokunta palkitsee Vuoden digitaalisen yrityksen nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden digitaalinen yritys -palkinto rohkaisee uuden teknologian hyödyntämiseen ja nostaa esille hyviä esimerkkejä, joista muut voivat ottaa oppia. Raati on arvioinut voittajaa valitessaan mm. ehdotusten edelläkävijyyttä, digiratkaisuista saatua hyötyä, esimerkillisyyttä ja vaikuttavuutta. Palkittavalla idealla voi olla alueellista, kansallista tai jopa kansainvälistä vaikuttavuutta.

Lisätiedot:

Teemu Purmonen, Pohjois-Karjalan kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja p. 044 246 4638 teemu@purmonen.fi

Toimitusjohtaja Jouni Kontkanen, Kiilax Oy p. 044 773 0444, jouni.kontkanen@kiilax.fi