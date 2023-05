Pohjois-Karjalan kauppakamarin Vuoden digitaalinen yritys on KIVUTON

Kivuton on valittu voittajaksi innovatiivisten ja ennakkoluulottomien teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta eläinlääkäripalveluiden tuottamisessa sekä eläintuotteiden myynnissä verkkokaupassa. Kivuton koostuu kahdesta osakeyhtiöstä, jotka ovat Eläintohtori Kivuton Oy ja Verkkokauppa Kivuton Oy, ja se on onnistuneesti yhdistänyt perinteisen eläinlääkäriaseman palvelut digitaaliseen aikaan, parantaen samalla asiakaskokemusta ja laajentaen palveluvalikoimaansa.

Kivuton yhtiöitti verkkokauppansa vuonna 2017 erilliseksi Oy:ksi. Perheomisteinen Kivuton hyödyntää digitalisaatiota mallikkaasti. Kasvun aikaan saamiseksi on investoitu digitaalisiin ratkaisuihin, mutta myös yritysjohtamiseen. Yrityksen kasvuvauhti on nopea, ja vuonna 2022 yritysten liikevaihto yhteensä oli jo 7,2 miljoonaa euroa, josta verkkokaupan osuus oli yli 80%.

Eläinlääkäritoiminnassa yritys on investoinut merkittävästi nykyaikaiseen kalustoon, joka mahdollistaa lemmikkien terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden tarjoamisen korkealaatuisesti ja tehokkaasti Pohjois-Karjalassa.

Kivuton on myös esimerkillisesti hyödyntänyt digitaalista sisältöä eläintuotteiden verkkokaupassaan. Yritys tuottaa runsaasti sisältöä verkkosivuilleen, joka auttaa eläinten omistajia saamaan apua ja tietoa erilaisista hoidoista sekä tukee eläintuotteiden verkkokauppaa. Tämä on osoitus siitä, kuinka Kivuton on onnistunut ristiin hyödyntämään digitaalisia sisältöjä palveluidensa kehittämisessä.

Kauppakamarin digivaliokunta haluaa tunnustuksen kautta korostaa Kivuton-yhtiöiden roolia teknologian rohkeana hyödyntäjänä ja alan kehityksen edelläkävijänä. Yritysten panostukset etäpalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin parantavat eläinten hoitoa, tehostavat toimintaa ja auttavat asiakkaita löytämään helpommin tietoa ja tuotteita eläimiensä hyvinvoinnin tueksi, toteaa digivaliokunnan puheenjohtaja Teemu Purmonen.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin digivaliokunta palkitsee Vuoden digitaalisen yrityksen nyt toista kertaa. Vuoden digitaalinen yritys -palkinto rohkaisee uuden teknologian hyödyntämiseen ja nostaa esille hyviä esimerkkejä, joista muut voivat ottaa oppia. Raati on arvioinut voittajaa valitessaan mm. ehdotusten edelläkävijyyttä, digiratkaisuista saatua hyötyä, esimerkillisyyttä ja vaikuttavuutta. Palkittavalla idealla voi olla alueellista, kansallista tai jopa kansainvälistä vaikuttavuutta.

Teemu Purmonen, Pohjois-Karjalan kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja p. 044 246 4638 teemu@purmonen.fi

Toimitusjohtaja Heikki Mäkimattila, Eläintohtori Kivuton Oy ja Verkkokauppa Kivuton Oy p. 050 381 1281 heikki.makimattila@kivuton.fi