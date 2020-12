Pohjois-Karjalan Osuuskauppa vastaa kotimaanmatkailijoiden toiveisiin – joensuulainen hotelli Kimmel aloittaa ison uudistuksen ja lähtee luomaan nykykarjalaista luksusta.

Pielisjoen rannalla sijaitsevassa Original Sokos Hotel Kimmelissä alkavat laajat uudistustyöt 7. joulukuuta. Uudistus nostaa hotellin houkuttelevaksi elämyskohteeksi ja Itä-Suomen ykköstapahtumahotelliksi. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa uskoo vahvasti matkailun kasvuun alueella ja tukee kasvukehitystä investoimalla 19 miljoonaa euroa hotelli Kimmelin uudistamiseen vuosina 2020–2023.

”Pohjois-Karjala on houkutteleva matkakohde, jonka matkailijamäärät ovat kasvussa jopa näinä poikkeuksellisina aikoina. Meillä on vahvat suomalaisuuden juuret ja kulttuuriperimä Kalevalasta kansallismaisemiin. Se vetoaa ihmisiin erityisesti nyt – ja trendien mukaan myös tulevaisuudessa”, myynti- ja matkailujohtaja Tiina Kanninen Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta kertoo.

”Uutta Kimmeliä visioitaessa olemme kuunnelleet herkällä korvalla yritys- ja vapaa-ajan asiakkaidemme toiveita. Hotellilta odotetaan nyt sekä laatua että vastuullisuutta. Elämyksellisyyttä toivotaan, luksusta kaivataan, paikallista ruokaa ja kulttuuria arvostetaan”, Kanninen kertoo.

Mittavan uudistuksen tavoitteena on vastata näihin odotuksiin. ”Lähdemme luomaan nykykarjalaista luksusta, mikä tarkoittaa modernien kulttuurielämysten, pohjoiskarjalaisten perinteiden, alueemme jylhän luonnon sekä laadukkaiden hotelli-, ravintola- ja hyvinvointipalveluiden yhdistelmää. Uskon, että jatkossa talomme täyttyy tapahtumavieraiden ja bisnesmatkaajien ohella vapaa-ajan matkailijoista, jotka haluavat kokea tämän uuden luksuksen.”

Superior X -huoneet omalla saunalla, hemmotteleva Spa-osasto, paikallinen makumaailma sekä tyylikkäät, karjalaiseen jokimaisemaan avautuvat tapahtumatilat, ovat esimerkkejä tasosta, jota Original Sokos Hotel Kimmel jatkossa tarjoaa. ”Paikallisilla yrittäjillä on iso rooli nykyluksuksen luomisessa, on sitten kyse rockmusiikista, yhteisistä pilkkiretkistä, marjahillosta tai metsäjoogasta”, myynti- ja matkailujohtaja Kanninen kertoo.

Sisustussuunnittelu on hienoista hotellitoteutuksistaan tunnetun Jaakko Puron käsialaa



Suunnittelija Jaakko Puro lupaa hotellin tunnelman muuttuvan uudistuksen myötä täysin. ”Tuomme valon ja ilman sisään, päivitämme koko hotellin piha-aluetta myöten. Vaikuttavin muutos tapahtuu sisäänkäynnin osalta, josta luomme upean ensikohtaamisten tilan valokatoksineen”, sisustusarkkitehti Jaakko Puro Puroplan & Jaakko Puro Oy:ltä kertoo.

Uudistustyö aloitetaan hotellihuoneista. ”Huoneissa käytämme paljon luonnonmateriaaleja, kuten puuta, nahkaa ja kiveä. Pieniä karjalaisia vivahteita lisätään sopivasti sisustukseen”, Puro valottaa tulevaa. ”Maaliskuussa on tapahtumatilojen vuoro. Niistä ei yllätyksellisyyttä tule puuttumaan.”

Uudistustyöt alkavat 7.12. ja valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä

Uudistustyöt tehdään vaiheittain, ja hotelli on auki koko uudistuksen ajan. Ensimmäisessä vaiheessa muunnetaan puolet hotellihuoneista Superior-tason huoneiksi. Maaliskuussa 2021 alkaa kokous- ja juhlatilojen uudistus. Uudistustöistä hotellivieraille aiheutuva haitta pyritään minimoimaan.

Hotelli Kimmelin uudistushankkeen lisäksi PKO kehittää matkailupalveluitaan myös Bomballa, missä Break Sokos Hotel Bomban uudisrakennuksen rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2021. Yhdessä Original Sokos Hotel Kimmelin ja Break Sokos Hotel Bomban hankkeiden arvo on 35 miljoonaa euroa ja niiden työllistämisvaikutus 595 henkilötyövuotta. Uudistushankkeiden tavoitteena on kehittää Pohjois-Karjalan alueen matkailua sekä parantaa elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Original Sokos Hotel Kimmel on itäisen Suomen ykköstapahtumapaikka Joensuun Sirkkalan puistossa, Pielisjoen rannalla. Hotellissa on 230 huonetta, kaksi ravintolaa, yökerho, juhlasali, 11 kokoustilaa sekä saunaosasto. Hotelli uudistuu täysin vuoden 2021 aikana.

Uudistuva hotelli Kimmel tulee henkimään nykykarjalaista luksusta hyvinvointipalveluineen ja monipuolisine tapahtumatiloineen.

Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

