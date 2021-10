Pohjois-Naantalin uusi luontopolku vie Vaarjoen maisemiin

Mahdollisuudet ulkoiluun ja lähiluontoon tutustumiseen ovat Naantalissa laajentuneet, sillä kaupungin pohjoisosaan on saatu uusi ulkoilureitti. Uusi Vaarjoen luontopolku kulkee Soinisissa, Naantalin ja Maskun rajalla kulkevan Vaarjoen rantatörmää pitkin.

Reitin varrelta rannasta löytyy laavu grillipaikkoineen sekä huoltorakennus, jossa on huussi ja puuvaja. Laavun lähellä on laituri, joka mahdollistaa alueelle saapumisen myös kanootilla.

Reitti alkaa Soinistentieltä ennen Hakapellon kappelia sekä Asemiehentien päästä. Pysäköintitilaa löytyy Soinistentien varresta sekä Asemiehentien puolella Kartanontien pysäkkialueen reunasta.

Virkistysalueelle pääsee kätevästi myös Fölin N1-bussilinjalla.

– Reitin varrella olevissa viitoituskylteissä osoitetaan suunnat ja välimatkat laavulle ja reitin alkupisteelle sekä oikopolkuja. Polkuja yhdistelemällä on mahdollista kulkea itselleen sopiva reitti, parhaimmillaan useampia kilometrejä, kertoo Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg.

Soinistentieltä on laavulle matkaa 1,2 kilometriä ja Asemiehentieltä 1,1 kilometriä. Virkistysalueelle on mahdollista tulla tutustumaan myös esteettömästi, sillä laavulle on esteetön kulkureitti Asemiehentieltä huoltoreittiä pitkin. Huoltotie on tarkoitettu vain esteettömäksi kulkureitiksi sekä huoltoajoon.

– Ulkoilureitin alkupisteisiin on vielä tulossa opastekyltit, joiden karttakuvissa on kuvattu alueen polut, Holmberg sanoo.

Vaarjoen luontopolun avajaisiltaa vietetään tiistaina 19.10. kello 17–19, jolloin on mahdollista tulla tutustumaan virkistysalueeseen ja nauttia retkeilyaiheisestä pienestä ohjelmasta. Tapahtuma on suunnattu naantalilaisille perheille, ja sen järjestävät Naantalin liikuntapalvelut, liikunta-alueet sekä Armonlaakson Vaeltajat ry.

Vaarjoen luontopolku jatkaa Rantaraittia

Työt Vaarjoessa alkoivat huoltoreitin rakentamisella maaliskuussa. Korona-aika hiukan viivästytti tavarantoimituksia, ja kesän aikana alueelle saatiin laituri, laavu sekä huoltorakennus. Alueen polkuja on kunnostettu helpottamaan kulkua, esimerkiksi kapealla rantaa myötäilevällä reitillä, jossa on ajoittain kosteaa.

Opasteiden lisäksi syksyn aikana on tehty ja tehdään vielä kulkusiltoja rantapenkereiden yli helpottamaan kulkua.

Luontopolku kulkee pääasiassa peltoreittejä, paikoitellen myös lähellä asutusta, sekä kaislikkoista ja heinikkoista Vaarjoen rantatörmää. Metsämaisemissa luontopolku ei oikeastaan kulje, ja Holmberg luonnehtiikin sitä ennemmin ulkoilureitiksi.

Uuden reitin piti kulkea kaupungin mailla, ja sen vuoksi sitä ei ollut mahdollista toteuttaa metsään. Vaarjoen luontopolun rakentamisen kulut on katettu osittain ELY-keskuksen myöntämällä kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksella.

Vaarjoen luontopolun toteuttaminen on osa Manner-Naantalin ja Luonnonmaan pyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaa, jonka toteuttaminen alkoi viime vuonna.

– Vaarjoen virkistysalue tuo uusia ulkoilumahdollisuuksia Pohjois-Naantaliin, josta vastaavia reittejä ei ole vielä löytynyt. Luontopolku myös jatkaa suosittua ulkoilureittiä Rantaraittia Vanhastakaupungista Hakapellon hautausmaalle saakka, Holmberg kertoo.

Tulevaisuudessa ajatuksena olisi, että Luikkionlahdelta saataisiin avattua melontareitti Vaarjokea pitkin. Joki on tällä hetkellä varsin rehevöitynyt, mikä hankaloittaa kanootilla liikkumista. Kesän aikana Vaarjoen uusi laituri on kuitenkin ollut jo melojien käytössä.

Manner-Naantalin ja Luonnonmaan pyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelmassa ajatuksena on, että tulevaisuudessa Vaarjoelta voisi olla yhteydet esimerkiksi Raision ulkoilureiteille. Hankkeiden toteutuminen tarkentuu myöhemmin.