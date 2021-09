Pohjois-Pohjanmaa on 49 000 rokotteen päässä 80 prosentin rokotekattavuudesta  

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteessa ei ole tapahtunut viime viikkoon verrattuna merkittäviä muutoksia. Tartuntamäärät ovat kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta tartunnat eivät heijastu sairaalahoidon tarpeeseen ja tartuntojen lähteet ovat pääosin hyvin jäljitettävissä. Alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaisessa kokouksessaan alueen olevan edelleen koronaepidemian perustasolla.

Huolta tilanteeseen tuo rokotustahdin hidastuminen. Täyden rokotussarjan saaneita on Pohjois-Pohjanmaalla nyt 66 prosenttia alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä, kun tavoiteltu rokotekattavuus on vähintään 80 prosenttia. Tästä maalista ollaan tiistaiaamun 28.9. tietojen mukaan noin 49 500 kakkosrokotteen päässä. Ensimmäisen rokotusannoksen ottaneita on nyt 81,8 prosenttia yli 12-vuotiaista, kun viime viikon luku oli 81,4.

”Rokotuskattavuuden nostaminen on keskeinen keino epidemian hallitsemiseksi. Sen avulla pidämme yhteiskuntaa auki. Vaikka lukuja pitäisi saada korkeammalle erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, on myös yli 50-vuotiaiden rokotekattavuudessa vielä nostamisen varaa”, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala painottaa.

Vanhemmille ihmisille vakavan taudin riski on suurempi, mutta rokotteen ottaminen on tärkeää myös nuoremmille ikäryhmille. Varsinkin ylipaino aiheuttaa riskin saada taudin vaikeampi muoto iästä riippumatta. Tehohoidon valtakunnallisen tilannekuvaraportin mukaan 86 prosenttia tehohoitoa tarvinneista koronapotilaista onkin ollut ylipainoisia (BMI vähintään 25).

Pohjois-Pohjanmaalla sairaalahoitoa vaatineista koronapotilaista 80 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia. Kaikki tehohoitoa vaatineet potilaat ovat olleet rokottamattomia.

Alueellinen koordinaatioryhmä ei tiistaisessa kokouksessaan linjannut muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin, vaan totesi, että perustason suositukset esimerkiksi maskien käytöstä joukkoliikenteessä, koronatestiin hakeutuessa ja korkean riskin tapahtumissa ovat edelleen voimassa.

Lisäksi koordinaatioryhmä keskusteli alueellisesta etätyösuosituksesta. ”Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa lokakuun puoliväliin saakka. Myös me tarkastelemme etätyösuosituksen tarvetta lähiviikkojen aikana, eli pohjoispohjalaisillakin työpaikoilla on aika alkaa valmistautua epidemian jälkeisiin työn tekemisen tapoihin”, Nevala kertoo.