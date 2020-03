Pohjois-Pohjanmaalla siirrytty koronaepidemian seuraavaan vaiheeseen

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) todettiin viikonloppuna ensimmäinen koronavirustartunta, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Pohjois-Pohjanmaalla siirryttiin näin koronaepidemian seuraavaan vaiheeseen. Tilanne on sairaalassa kuitenkin edelleen rauhallinen, eikä uusia potilaita ole otettu osastoille.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt yhteensä 57 koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on yhteensä viisi potilasta, joista kaksi on tehohoidossa ja kolme vuodeosastolla. Pohjois-Suomen muissa sairaaloissa on lisäksi yksi koronapotilas.

Tilanne OYS:ssa on edelleen rauhallinen, eikä sairaalan päivystys ole merkittävästi kuormittunut. Sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ennakoi kuitenkin tautitapausten kasvavan lähiviikkoina.

”On merkkejä siitä, että Lapissa positiivisten näytteiden määrä alkaa nyt kasvaa. Ennakoimme, että myös Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia alkaa ilmantumaan nykyistä enemmän”, Korpelainen toteaa.

Sairaalassa lisäkoulutetaan parhaillaan henkilökuntaa tehohoidon lähiviikkoina kasvavaan tarpeeseen. Myös rekrytointia tehdään aktiivisesti.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi