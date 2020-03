Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Vienan Karjalaan kehitteille rajat ylittäviä matkailupaketteja

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan pieniä maaseutuyrityksiä aletaan aktivoida kehittämään alueen omaperäisyyteen perustuvia ja kansainvälisiä matkailijoita houkuttelevia matkailupaketteja. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän koordinoimassa kehittämishankkeessa tuetaan olemassa olevia ja uusia matkailutoimijoita palveluiden kehittämisessä ja niiden yhdistämisessä helposti saavutettaviksi.

Hankkeessa käynnistetään kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavia, omaperäisiä ja elämyksellisiä pilotteja, jotka täyttävät kansainväliset kriteerit ja kestävän kehityksen periaatteet. Alueen yrityksille tai yrittäjiksi aikoville järjestetään tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta. Tavoitteena on lisätä matkailun vetovoimaisuutta ja maantieteellistä poikittaismatkailua Pohjois-Pohjanmaan ja Vienan alueilla.

Kehittämishanke on osa Euroopan Unionin, Suomen ja Venäjän rahoittamaa Karelia CBC -ohjelmaa, jonka on tarkoitus vahvistaa vetovoimaisuutta rajan molemmin puolin varsinkin Karjalaan kuuluvilla alueilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tarkoitus on luoda uusia työmahdollisuuksia ohjelma-alueen nykyisille ja tuleville asukkaille, erityisesti nuorille.

Taikaloora etsii ohjelmakumppaneita

Hankkeessa on mukana Vaalassa matkailualalla toimiva yritys Taikaloora, joka tarjoaa majoituspalveluita Oulujärven rannalla. Omistajapariskunnan tavoitteena on lisätä elämyksellisiä ohjelmapalveluita ja kehittää yrityksen toimintaa ”elämykselliseksi majoituspalveluiksi”. Kumppaneita ja palveluita pyritään löytämään mm. verkostoitumalla muiden ohjelmajärjestäjien kanssa.

Tällä hetkellä yritys järjestää majoituspalvelujen rinnalla aktiviteetteja, jotka ovat lähinnä opastettuja kalastusretkiä kesällä. Valtaosa Taikalooran asiakkaista tulee ulkomailta ja majoitustilojen käyttöaste on hyvä.

Oulun yliopiston hankepartnereita kaksi vuotta kestävässä TourSME- hankkeessa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, KainuunEtu, Kostamuksen kaupunki ja Karjalan tutkimuskeskus.

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä on osa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden elinvoimaisuuteen, kasvuun ja vientiponnisteluihin kohdistuva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta. Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn™ kautta Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 mikroyritysjäsentä.