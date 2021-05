Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen näkymissä nousun odotuksia - pula osaajista jatkunut myös koronakaudella

Jaa

Yli vuoden kestänyt koronakausi on kurittanut Pohjois-Pohjanmaankin elinkeinoja ja työmarkkinoita monin tavoin. Kevään 2020 alkushokin jälkeen toipuminen Pohjois-Pohjanmaalla on edennyt kuitenkin kohtalaisen hyvin, eikä isoa konkurssi- tai työttömyysaaltoa ole toteutunut.

Moni työnantaja on pystynyt sopeutumaan tilanteeseen määräaikaisilla lomautuksilla. Isoimmat ongelmat on koettu palvelualan yrityksissä. Tänä keväänä odotukset paremmasta ovat nousussa, kun rokotesuoja laajenee ja rajoituksia voidaan purkaa, taloutta elvytetään merkittävästi julkisella rahoituksella ja kysyntä niin kotimaassa kuin vientimaissa vähitellen vireytyy. Nämä tiedot käyvät ilmi tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.

Viimeaikaisissa kansallisissa ennusteissa ei ole nähty talouden ripeää nousua vielä lähikuukausina. Talouden odotetaan taittuvan kasvuun vuoden loppupuoliskolla. Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä löytyy edelleen kasvuhalua ja se näkyy panostamisena tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen ja uusien toimintamallien luomiseen myös korona-aikana. Maakunnassa on myös toimialoja, joihin koronapandemia ei ole isosti vaikuttanut tai toimintaa on tarvinnut sopeuttaa uuteen muotoon vain vähän (esim. viljely ja kotieläintalous).

”ELY-keskuksella on nyt hyvät mahdollisuudet vauhdittaa yritysten kehittämistä ja investointeja. Käytössä on normaalien aluekehitysvarojen lisäksi EU:n elvytysrahastojen rahoitusta. Myöskin työvoiman rekrytointi- ja koulutustarpeisiin voimme vastata hyvin”, toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan teollisuuden tilannekuva on kirjava: osalla yrityksiä tilauksia riittää ja kapasiteetti on täyskäytössä – osalla yrityksiä uusien tilausten saaminen on haasteellista. Rakentaminen on edelleen maakunnassa aktiivista ja lähivuosille on tiedossa isoja kohteita. Isoja odotuksia ladataan biotuotesektorille: Oulun Stora Enson tuotantoa on uudistettu ja myös Kemin Metsä Fibren hanke tuo työtä Pohjois-Pohjanmaalle. Useita eri kokoluokan biojalostamohankkeita on paraikaa selvityksessä. Matkailu- ja kulttuuripalvelut (ml. majoitus, ravitseminen) ovat ottaneet isoimmat iskut koronakaudella myös Pohjois-Pohjanmaalla – menetettyä myyntiä on huomattava määrä ja moni pieni toimija keikkuu kannattavuuden rajoilla. Turvetuotanto on kriisiytynyt koko maassa äkillisesti. Hallitus päätti äskettäisessä kehysriihessä turvetuottajille suunnatusta 70 miljoonan euron tuesta. Sen lisäksi on luvassa verohuojennuksia, jotka turvaavat toimintaa tulevina vuosina. Pyhäsalmen kaivoksen lähes 60 vuotta jatkunut kaivuutoiminta loppuu tänä vuonna.

Pohjois-Pohjanmaalla on kevään 2021 aikana ollut noin 4000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Mikään ala ei ole selvinnyt työllisyyden näkökulmasta kolhuitta korona-aikana. Irtisanomiset ja lomautukset ovat kohdistuneet valtaosin perustyöntekijöihin – ei johtajiin tai asiantuntijoihin. Samaan aikaan kun potentiaalista työvoimaa on määrällisesti enemmän tarjolla, ei osaajapula ole kuitenkaan helpottanut kaikilla seuduilla. Varsinkin Oulun ja Ylivieskan seuduilla tilanne on hyvin vaikea. Työvoimalle on edelleen hyvä kysyntä ja avoimia työpaikkoja on hyvin tarjolla. Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työllistyminen on vaikeaa. Kasvun käynnistyttyä ajantasaisella osaamisella varustetut ammattilaiset ovat etuasemassa rekrytoinneissa.

”Pohjois-Suomeen on suunnitteilla suuria teollisuusinvestointeja lähivuosille. Jo nyt useilla seuduilla on huomattava ja pysyvä työvoimapula useissa ammateissa, eikä tilanne näytä muuttuvan suhdanteiden mukaan. Jatkossa lisätyövoiman tarve ei kohdistu ainoastaan teknologiaosaajiin tai asiantuntija-ammatteihin – heidän lisäksi tarvitaan runsaasti lisää perustyöntekijöitä eri tehtäviin”, muistuttaa asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

”Alueelliset kehitysnäkymät” on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä vuoden päähän eri alueilla. Raportti julkaistaan 2 kertaa vuodessa ja se löytyy osoitteesta https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden. Valmistelussa hyödynnetään kattavasti mm. eri tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä kyselyllä kerättyä asiantuntijatietoa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.