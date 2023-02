Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Sievin Malakakankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman

Yleisötilaisuudessa asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Semecon Oy) ja YVA-konsultin (AlustaConsulting Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 22.2.–24.3.2023 Sievin kunnan sekä Kannuksen ja Kalajoen kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on nähtävillä hankkeen verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/malakakankaantuulivoimaYVA. Paperimuodossa YVA-ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), Sievin kunnanvirastossa, Kannuksen ja Kalajoen kaupungintaloilla sekä Sievin, Kannuksen ja Kalajoen pääkirjastoissa.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot tulee toimittaa 24.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 24.4.2023. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Hankekuvaus

Semecon Oy suunnittelee Malakakankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan länsiosaan, Kannuksen kunnan ja Kalajoen kaupunginrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta länteen, noin 13 km Kannuksen keskustasta itään, noin 32 km Kalajoen keskustasta etelään. Hankealueen lähin kyläkeskus on Kukonkylä, noin 1,5 kilometrin päässä hankealueen rajasta. Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 1 400 ha.



Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 12 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 7 voimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.



Tuulivoima-alue liitetään sähköverkkoon maakaapelilla Jylkkä–Alajärvi 2x400 + 110 kV voimajohtoon johdonvarsiliittymällä hankealueella tai sen välittömästä läheisyydestä olevalle Kukonkylän sähköasemalle. Voimajohdon linjauksen YVA-menettely on käynnissä ja lopullinen liityntäpiste vahvistetaan suunnittelun valmistuessa.