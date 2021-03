Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Hankkeen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 17 alkaen verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle.

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Siikalatvan kunnan, Kärsämäen kunnan, hankevastaavan (Piipsan Tuulivoima Oy) ja YVA-konsultin (FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 10.3.–12.4.2021 Siikalatvan kunnan, Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin verkkosivuilla sekä hankkeen verkkosivuilla. Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Kärsämäen kunnan asiointipisteessä (Haapajärventie 1, Kärsämäki) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) niiden aukioloaikojen puitteissa.

Hankekuvaus

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Hankkeesta tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Toteutusvaihtoehdossa (VE1) hankealueelle suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 34 sijoittuu Siikalatvan ja 19 Kärsämäen alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 4-8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron tuulipuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen länsipuolelle Haapavedelle sijoittuvaan voimajohtoon.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.4.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 12.5.2021. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.