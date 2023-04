Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus kertoo keskeiset tämän vuoden tienpitotoimet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpitoon käytettävissä oleva rahoitus on kuluvana vuonna noin 86 miljoonaa euroa. ELY-keskus kohdentaa perustienpidon rahoituksen koko maassa noudatettavien yhtenäisten linjausten mukaisesti korjaukseen, parantamiseen, suunnitteluun sekä maanteiden päivittäiseen liikennöitävyyteen eli hoitoon.



Perustienpidon rahoitus on nykyisellään – viime hallituskaudella tehdystä korotuksesta huolimatta - riittämätön korjausvelan kasvun pysäyttämiseen. Tienpidon kustannusten voimakkaan nousun seurauksena ELY-keskuksen mahdollisuudet esimerkiksi päällysteiden uusimiseen vähenevät merkittävästi, joten maanteiden korjausvelan kasvu kiihtyy edelleen. Kuluvana vuonna ELY:n toimesta päällystetään 150 km tieverkkoa, kun tarve olisi noin 500 km vuosittain. Korjausvelkaa on erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla. Tämä maantieverkon osa on merkittävässä roolissa muun muassa maa- ja metsätalouden sekä huoltovarmuuden kannalta tärkeiden toimintojen (energia- ja elintarvikehuolto) kuljetuksissa.



Tieverkon parantamistoimia, kuten liittymäjärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä siltojen korjauksia tehdään eri puolilla toimialuetta. Kuntien rahoitusosuus on merkittävä useissa parantamishankkeissa.