Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne jatkuu vakavana

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on säilynyt tammikuun ensimmäiselle viikolle tultaessa edellisviikkojen kaltaisena. Tartuntoja todetaan edelleen paljon ja tilanne aiheuttaa merkittävää kuormitusta niin perusterveydenhuollolle kuin erikoissairaanhoidollekin. Sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrissä ei ole tapahtunut joulun ja vuodenvaihteen aikana merkittäviä muutoksia.

”OYSissa potilasmäärät ovat vaihdelleet hieman kahdenkymmenen molemmin puolin. Pientä laskuakin on ollut havaittavissa, mutta toisaalta joulun ajan odotetaan näkyvän pienellä viiveellä ja on todennäköistä, että potilasmäärät jälleen nousevat”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Omikron-variantin vaikutusta epidemiatilanteen kehittymiseen seurataan Pohjois-Pohjanmaalla aktiivisesti. Tähän mennessä alueella on todettu yhteensä viisi uuden variantin aiheuttamaa tartuntaa. ”Variantin aiheuttamien tartuntojen lisääntyminen on myös meillä väistämätöntä. Rajoituksia ja suosituksia noudattamalla voimme hidastaa tartuntoja ja turvata sairaaloiden kantokykyä, mutta edelleen ainoa kestävä keino vakavien tautimuotojen estämiseksi on ottaa rokote”, Nevala painottaa.

Rokotekattavuus nousee Pohjois-Pohjanmaalla edelleen hitaasti. Vähintään kaksi rokoteannosta on saanut nyt 81,9 prosenttia alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä. Myönteistä on, että rokotusten teho alkaa näkyä erityisesti vanhempien ikäluokkien kohdalla, ja yhä harvempi koronatautiin sairastunut vaatii sairaalahoitoa. Sairaalahoitoa vaatineista suurin osa on ollut edelleen rokottamattomia.

Rajoitukset ennallaan, yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa useita rajoituksia ja suosituksia epidemian hillitsemiseksi. Koordinaatioryhmä katsoo, että rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä alueen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä 15.1.2022 saakka. Koordinaatioryhmä suosittelee, että myöskään yksityistilaisuuksia ei nyt järjestetä.

Myös tietyt tartuntatautilain mukaiset yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat on aluehallintoviraston päätöksellä määrätty suljettaviksi. Päätös on voimassa 15.1. saakka.

Voimassa ovat edelleen myös suositukset maskien käytöstä, etätyöstä sekä korona-ajan yleisistä hygieniakäytännöistä. Sairaana ei tule lähteä ihmisten ilmoille vaan on tärkeää jäädä kotiin sairastamaan.