Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan

Alueellisen linjauksen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. ELY-keskuksen laatima alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.



Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt työlupalinjaustaan ja katsoo, että seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut Pohjois-Savossa:



1. ICT-alan erityisasiantuntijat

2. sovellusarkkitehdit

3. sovellussuunnittelijat

4. web- ja multimediakehittäjät

5. sovellusohjelmoijat

6. tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat

7. rakennusalan työnjohtajat

8. sairaanhoitajat ym. (sisältää sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat)

9. kätilöt

10. informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt (sisältää käytön operaattorit, käytön tukihenkilöt, tietoverkkoteknikot ja webmasterit ja -teknikot)

11. tallentajat

12. postinkantajat ja -lajittelijat

13. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

14. kampaajat ja parturit

15. kahvila- ja baarimyyjät

16. lähihoitajat (kaikki ammattinimikkeet)

17. peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät

18. puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät

19. puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja -työntekijät

20. maatalouslomittajat

21. metsurit ja metsätyöntekijät

22. betonirakentajat ja raudoittajat

23. kirvesmiehet ja rakennuspuusepät

24. kattoasentajat ja -korjaajat

25. putkiasentajat

26. hitsaajat ja kaasuleikkaajat

27. koneenasettajat ja koneistajat

28. moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat (sisältää asentaja, raskas autokalusto)

29. tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat

30. konepuusepät

31. elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät

32. konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat

33. koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym. (kaikki ammattinimikkeet, pois lukien sairaala- ja laitosapulaiset ja päiväkotiapulaiset)

34. maanviljelyn avustavat työntekijät

35. avustavat keittiötyöntekijät



Pohjois-Savon alueellisen työlupalinjauksen valmistelussa on huomioitu alueen työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolten ja elinkeinoelämän sekä TE-hallinnon edustajien näkemyksiä. Työvoiman saatavuutta harkittaessa on hyödynnetty mm. työ- ja elinkeinohallinnon ennakointitietoa, työmarkkinakatsauksia sekä ammattibarometrin tietoja.



Päivitetty linjaus on voimassa 30.6.2023 asti.

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan



Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa.

Työntekijän oleskelulupaprosessi on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tekee osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden selvittämisen lisäksi työsuhteiden ennakkovalvonnan, jossa varmistutaan siitä, että työsuhteessa noudatetaan asianomaista työehtosopimusta ja Suomen työlainsäädäntöä. Lisäksi varmistetaan, että työnantaja kykenee suoriutumaan työnantajavelvoitteistaan. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle ja TE-toimisto selvittää työmarkkinoiden käytettävissä olevan työvoiman saatavuuden.



Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan ELY-keskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.



Työnantajan on myös tietyin edellytyksin mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta, vaikka ammattialaa ei olisi vapautettu saatavuusharkinnasta alueellisessa työlupalinjauksessa. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät ja työpaikka on ollut julkisesti haussa, mutta työmarkkinoilta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta.

Saatavuusharkinta liittyy vain työntekijän oleskelulupaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei liity saatavuusharkintaa.



Alueellinen työlupalinjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtakunnalliseen linjaukseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä (VNp 11.10.2012).