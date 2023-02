Pohjois-Savon kiertotalouden kehittämiseen viisi kärkeä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 22.2.2023 22.2.2023 12:56:25 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,10. Nyt taso on 10 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on noussut vuodenvaihteesta 8 cm. Nyt pinnan taso on laskennallisesti 4 cm korkeampi verrattuna siihen tasoon, missä Kallaveden vedenpinta olisi säännöstelemättömässä luonnontilassa. Säännöstelijän on ratkaistava lähiviikkoina, tarvitaanko aloittaa lisäjuoksutusta säännöstelypadoista kevättulvan madaltamiseksi. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina pienehköä. Pinnat pidetään edelleen kesäkorkeuksissa. Toistaiseksi näyttää siltä, että Onki- ja Poroveden säännöstelyluvissa olevilla harkinnanvaraisilla kevät juoksutuksilla ei ole kiirettä. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin pinta on 50 cm ja Vuotjärven pinta 2-3 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vesivarastoa on sähkön kysynnän tarpeisiin. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Säännöstelylupien mukaisiin