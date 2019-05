Pohjois-Savon tradenomien keskipalkka 3150 euroa kuukaudessa

Tradenomien positiivinen palkkakehitys jatkuu edelleen ja edellisvuoteen verrattuna keskipalkka nousi noin 3,3 prosenttia. Valtakunnallisesti tradenomien keskipalkka on 3780 euroa kuukaudessa. Pohjois-Savossa kaikkien tradenomien keskipalkka on 3150 euroa kuukaudessa.

Palkat nousivat pääasiallisesti yleiskorotusten ansiosta, henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia palkankorotuksia sai ainoastaan noin 26 prosenttia koko tradenomikunnasta.



- Pohjois-Savon luvut tradenomien palkoista noudattelevat pääpiirteittäin valtakunnallisia trendejä, jossa yhä useampi tradenomi työskentelee asiantuntija- ja keskijohdon tehtävissä, sanoo puheenjohtaja Veli-Matti Peltola. – Asiantuntijatyötä tekevien tradenomien keskipalkka alueella on 3680 euroa kuukaudessa ja valtaosa heistä työskentelee taloushallinnon, myynnin, markkinoinnin sekä IT-järjestelmien parissa, Peltola kertoo.



Suurin osa tradenomeista työskentelee Uudellamaalla (48%) sekä kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa. Pohjois-Savon alueelle tradenomikunnasta on sijoittunut noin 2,2 prosenttia. Alueella eniten tradenomeja työllistävät toimialat ovat teknologiateollisuus, kaupan ala, finanssiala sekä julkinen sektori.



Tradenomiliitto TRALin jäsentutkimuksessa kartoitettiin myös osaamisen kehittämistä sekä hyvinvointia työelämässä. Kaikista tradenomeista ainoastaan 22 prosenttia katsoi työpaikkansa kehittävän suunnitelmallisesti ja riittävästi henkilöstönsä osaamista. Työstressin ja –uupumuksen oireita koettiin edellisvuotta enemmän: asteikolla 1-10 työuupumuksen arvioitiin olevan 5,1, kun aiempana vuonna sama luku oli 4,7. Keskeisenä ratkaisuna työhyvinvoinnin parantamiseen vastaajat näkivät osaamisen kehittämisen sekä organisaatioiden toiminnan tavoitteiden selkeyttämisen.



- Suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä parannetaan paitsi työhyvinvointia, luodaan myös yrityksille kilpailuetua, kun muutokseen on mahdollisuus valmistautua ennakolta reagoimisen sijaan, Peltola muistuttaa. – Olemme aidosti huolissamme asiantuntijoiden jaksamisesta työelämässä, sillä kaikilla mittareilla henkisen hyvinvoinnin luvut ovat hälyttäviä. Jos asiaan ei viimeistään nyt tartuta tosissaan, maksamme yhteiskuntana siitä valtavan summan myöhemmin, summaa Peltola.



Tradenomiliitto TRAL on mukana Kuopiossa järjestettävillä AMK-päivillä 8.-9.5.2019. Tutkimustuloksiin voi tutustua tarkemmin liiton verkkosivuilla.





Lisätiedot:



Veli-Matti Peltola, puheenjohtaja

p. 040 842 5358