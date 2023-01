Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.1.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,08. Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on noussut vuodenvaihteesta 6 cm. Nyt pinnan nousupyrähdys vaikuttaa rauhoittuvan sään pakastuessa, mutta tuskin kääntyy laskevaksi ennen kevättä.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina noin kaksinkertainen ajankohdan keskimääräiseen, mutta kapasiteettiin nähden kuitenkin pienehköä. Pinnat yritetään pitää edelleen kesäkorkeuksissa.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Säännöstelylupien mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 21 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,93. Haukiveden pinta on noussut tammikuussa 3 cm ja ennuste näyttää saman suuntaiselta jatkossa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan noin 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinnat ovat nousseet tammikuussa saman 5 cm. Seuraavat kuukaudet odotetaan menevän vähäisin muutoksin.

Lumi ja Jäätilanne

Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on viikko sitten mitattu 30 – 37 cm jäätä. Edellisestä mittauskerrasta jäät eivät olleet paksuuntuneet ja tuskin kuluneella viikolla myöskään on jäätymistä enemmälti tapahtunut. Luultavasti jään välissä on sulia vesikerroksia, kun lumen painaman jäänkannen päälle nousseet vedet ovat jäätyneet vain osittain.

Lumipeitteen vesiarvo on yleisesti 50 -100 mm. Suurimmat lumen vesiarvot ovat nyt perinteisellä lumialueella Sonkajärvi – Rautavaara -suunnalla. Sielläkään tuskin on 100 mm laajalti ylittynyt.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat talvelle tyypillisesti laskevia. Pääsääntöisesti ollaan hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.