Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.4.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,15. Nyt taso on 8 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinnan nousu alkoi varsinaisesti viikko sitten. Lisäjuoksutus Naapuskosken säännöstelypadosta on ollut käynnissä huhtikuun alusta ja Konnuksen tulvakanava on avattu eilen. Tämän hetken tulvaennuste pinnan nousulle on noin puoli metriä ja tulvahuippu ajoittuisi toukokuun lopulle, joten juoksutukset jatkunevat kesäkuun puolelle.

Iisalmen reitillä latvajärvet Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Salahminjärvi ovat jo selkeästi tulvakorkeuksissa. Poroveden ja Onkiveden pinnat ovat vielä kesäkorkeuksien alapuolella, mutta juoksutus tapahtuu täysin avatuista säännöstelypadoista ja pinnat nousevat silti lähes 10 cm vuorokaudessa. Tulvaennusteet ovat viime keväistä tasoa.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Odotettu pintojen nousu on yhden metrin luokkaa. Myös Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja ennustetaan nousevan 30 cm.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,04. Haukiveden pinta on viimeisten 10 päivän aikana noussut sentin päivässä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan muutaman sentin yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvojen. Pinnat ovat nousseet jo lähes 30 cm. Rautalammin reitille mallinnetut tulvakorkeudet ovat viime kevättä matalampia.

Lumi ja jäätilanne

Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on mitattu vielä yli 40 cm jäätä. Ajankohtaan nähden jään paksuudet ovat hitaan sulamisen kanssa sopusoinnussa, eli lukemat ovat hieman keskimääräistä suurempia.

Lumipeitteen vesiarvo on yleisesti 20–100 mm. Suurimmat lumen vesiarvot ovat perinteisellä lumialueella Sonkajärvi – Rautavaara -suunnalla. Pinta-alaltaan vähälumisia alueita on jo enemmistö.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat kääntymässä nousuun. Pääsääntöisesti ollaan hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.