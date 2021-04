Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2021

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.3.2021 25.3.2021 13:08:25 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,06. Pinta on laskenut 11 cm maaliskuun alusta ja lienee nyt alimmillaan. Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvakanava on jo avattu ja Naapuskosken säännöstelypato avataan maanantaina 29.3.2021. Ely-keskus varoittaa jäiden heikkenemisestä erityisesti Hartikansalon itäpuolisissa salmissa Naapuskosken yläpuolisella vesialueella. Juoksutuksen aloittaminen ei aiheuta nopeaa vedenpinnan alenemista Kallavedessä. Iisalmen reitillä sulaminen ei vielä näy Onki- ja Poroveden vedenpinnoissa tai virtaamissa. Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei ole aloitettu pintojen alentamista kevättulvaa varten. Juoksutukset ovat toistaiseksi olleet pieniä, mutta tilanne on juuri muuttumassa. Todennäköisesti aloitetaan runsaampi juoksutus ja vedenpintoja alennetaan 20 - 30 cm. Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat likimain alimmillaan. Sama tilanne on etelämpänä Juojärvellä. Varkauden alapuol