Pohjois-Savoon poikkeusluvat 8 karhun kannanhoidolliseen metsästämiseen

Pohjois-Savossa myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 8 karhun metsästämiseen syksyllä 2022 (Taulukko 1). Haettu määrä oli 17 poikkeuslupaa. Karhupentueiden muita hakemusalueita vähäisemmästä määrästä johtuen kolmelle hakemusalueelle annettiin kielteinen päätös. Karhupentuhavaintojen kirjaamisaktiivisuudessa on parantamisen varaa, sillä kanta-arvio perustuu osaltaan siihen. Kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnettiin maakunnan tiheimmille karhualueille, joilta on edellisten kahden vuoden aikana kirjautunut pentuehavaintoja hyvin. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2022–2023 karhusaaliin enimmäismääräksi 346 yksilöä.

Pentuehavaintojen ilmoittaminen petoyhdyshenkilöille ja kirjaaminen Luonnonvarakeskuksen Tassu-järjestelmään on kannan seuraamisen kannalta erittäin tärkeää. Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus Pohjois-Savon alueen pentutuotoksi vuonna 2022 30 pentua, kun vuoden 2021 pentutuotoksi arvioitiin 25 pentua. Karhunaaraat eivät lisäänny joka vuosi, joten pentutuotossa on eroja vuosien välillä. Pohjois-Savon pentutuotto on viimeisen viiden vuoden aikana vaihdellut 23 ja 35 pennun välillä, mutta ollut selkeästi tätä edeltävää viiden vuoden jaksoa vahvempaa. Maakunnan karhukannaksi ennen metsästyskautta 2022 arvioidaan 140–160 yli vuoden ikäistä karhua.

Vuoden 2021 aikana karhut rikkoivat mehiläispesiä ja rehupaaleja Pohjois-Savon alueella yhteensä 33500 euron edestä. Karhuvahinkoja on pyritty estämään ennalta muun muassa suojaamalla mehiläistarhoja sähköaidoilla. Mehiläistarhaajat saavat aitaustarvikkeet Suomen riistakeskuksen kautta korvauksetta käyttöönsä.

Kesämökkien ja kotitalouksien jätteet on syytä hävittää siten, etteivät karhut pääse tottumaan ”helppoon ja makeaan elämään”. Houkuttavaan ravintokohteeseen tottuneen karhun vieroittaminen huonosta tavasta on usein erittäin hankalaa, jopa mahdotonta.

Luonnonvarakeskuksen antaman Karhukanta Suomessa 2021 -julkaisun mukaan koko maassa arvioidaan elävän noin 1 780–1 940 yli vuoden ikäistä karhua ja 465 pentua. Karhun metsästysaika on 20.8.–31.10.2022.

Karhukanta Suomessa 2021 -julkaisu: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551752/luke-luobio_32_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aitausohjeet mehiläistarhoille: http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/