Pohjois-Savossa heikentyneet suhdannenäkymät kohdistuvat kaikkiin toimialoihin, työllisyystilanne edelleen myönteinen

Erityisesti energian ja tuotantokustannusten hintojen nousu pakottavat yritykset nostamaan myyntihintoja. Pitkittynyt epävarma tilanne on vaikuttanut maakunnan yrityksiin eri tavalla. Osa yrityksistä on löytänyt Venäjän viennin tilalle korvaavia vientimarkkinoita, mutta kohtalaisen moni yrityksistä kamppailee kannattavuusongelmien kanssa.

Työllisyystilanne on edelleen myönteinen ja työvoiman kysyntä on säilynyt korkealla tasolla. Työttömyys on ennätyksellisen alhaisella tasolla. Suurin kipupiste on pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso, vaikka sekin on alenemassa. Työllisyyskehitys reagoi suhdannekäänteisiin viiveellä.

Uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvat hankkeet kasvussa, vaikka muuten investoinneissa varovaisuutta

Sodan vaikutus myös julkisiin ja yksityisiin investointeihin on tuntuva. Epävarmassa tilanteessa kaikkia investointeja ja niiden toteuttamisajankohtia harkitaan tarkasti. Korkeat rakennuskustannukset, saatavuus- ja logistiikkaongelmat korostuvat erityisesti rakennusteollisuudessa, missä rakennuskohteiden aloitusten uskotaan hiipuvan.

Uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvat hankkeet ovat kasvussa. Tuulipuistoja ja aurinkoenergiahankkeita on käynnissä ja suunnitteilla useita. Kiertotalouteen liittyviä investointeja suunnitellaan mm. Kiuruvedelle, mihin olisi tulossa Suomen tähän mennessä suurin biokaasu- ja nesteytyslaitos. Riikinnevan jätelaitoksen yhteyteen kaavaillun biokaasulaitoksen lisäksi alueelle on poikimassa muitakin alaan liittyviä hankeaihioita. Savonia-ammattikorkeakoululla ja Itä-Suomen yliopistolla on myös käynnistymässä yhteinen biomassareaktori-hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on edistää vihreää siirtymää paikallisten bioalan yritysten kanssa.

Työvoiman kysyntä edelleen vilkasta

Uusia avoimia työpaikkoja maakunnassa on ollut lähes neljännes viime vuotta enemmän. Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoimapula ovatkin muodostuneet odotettua suuremmaksi työllisyyden kasvun esteeksi. Osaavan työvoiman puute on korostunut erityisesti suorittavan tason työpaikoissa, missä etätyömahdollisuutta ei ole. Työttömien määrä on laskenut alimmilleen sitten vuoden 2008. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrät ovat laskeneet.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022 -katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 95 eteenpäin.

Valtakunnallinen alueelliset kehitysnäkymät tiedote on julkaistu 24.10.2022 https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-974-2