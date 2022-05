Pohjois-Savossa huhtikuussa 10 500 työtöntä työnhakijaa

Itä-Suomen jätehuollon yhteistyöryhmä aloittaa toiminnan 29.4.2022 09:47:44 EEST | Tiedote

Itä-Suomen ELY-keskusten jätelain mukainen alueellinen yhteistyöryhmä on valittu. Yhteistyöryhmään kuuluu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen kuntien, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten jäseniä. Työryhmän tavoitteena on jätemäärien kasvun hillitseminen, kierrätyksen lisääminen ja materiaalikiertojen turvallisuus. Yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on tukea valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurantaa Itä-Suomen alueella. Toiminta-aika alueellisella yhteistyöryhmällä on kolme vuotta ja se kokoontuu kerran vuodessa. Yhteistyöryhmä kokoontuu kesän alussa ensimmäisen kerran. Yhteistyöryhmän perustamisen taustalla on jätelaki, jonka mukaan ELY-keskusten on asetettava alueellinen yhteistyöryhmä tukemaan valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja toimeenpanon seurantaa. Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on hyväksytty Valtionneuvostossa 24.3.2022. Uudella valtakunnallisella jätesu