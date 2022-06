Pohjois-Savossa on aktiivista vesistökunnostushanketoimintaa

Valtion harkinnanvaraiset kunnostusavustukset vesistökunnostushankkeisiin olivat haettavissa vuoden 2021 loka-marraskuussa. Pohjois-Savon ELY-keskukselle tuli hakuaikana kaikkiaan 23 avustushakemusta, joista 21 hankkeelle myönnettiin avustusta. Avustuksia myönnettiin järvi- ja virtavesikunnostuskohteiden suunnitteluun sekä toteutukseen.

Avustusta saaneissa hankkeissa toteutetaan hoitokalastusta, valuma-alueen toimenpiteitä, virtavesikunnostuksia, vesikasvillisuuden niittoja ja ruoppauksia sekä rakennetaan pohjapatoja vedenpinnan korkeuden nostamiseksi. Kohteiden koko vaihtelee ja jokaisen avustusta saaneen hankkeen taustalla on vesienhoitoon liittyvä tavoite vesien tilan parantamisesta. Vuosien 2021 ja 2022 avustusta saaneet ja parhaillaan käynnissä olevat kunnostushankkeet käyvät ilmi liitteenä olevasta kartasta sekä hankelistauksesta.

Avustusta myönnettiin vuonna 2022 yhteensä n. 288 000 € sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoista. Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on lisätä vesistökunnostushankkeita sekä tukea asiantuntijaverkostojen toimintaa ja näin saada aikaan vaikuttavia vesien tilaa parantavia hankkeita. Vesiensuojelun tehostamisohjelma jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka ja jatko-ohjelma on jo valmistelussa.

Nyt on aika suunnitella tulevia hankkeita

Seuraava vesistökunnostusten hakuaika on 18.10.-30.11.2022 ja avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin kunnostushankkeisiin. Kesä onkin oivaa aikaa tarkkailla omaa koti- tai mökkivesistöä. Nyt kannattaa aktivoitua, yhdistää voimavarat ja käynnistää kunnostushankkeen ideointi yhdessä mökkiläisten, rannan asukkaiden ja vesialueen käyttäjien ja omistajien sekä asiantuntijoiden kanssa. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta voi tarkistaa, onko kohde ollut tarkastelussa vedenlaatutekijöiden, kuormituksen ja mahdollisten kunnostustoimenpiteiden osalta jo entuudestaan.

Yhteistyötä kunnostushankkeiden edistämiseksi

Apua lähtötietojen selvittämiseksi ja kunnostusajatusten tueksi on tarjolla Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n aloittaman yhteistyön kautta.

Yhteistyön tavoitteena on järvikunnostusten edistäminen tarjoamalla hanketoimijoille apua mm. hankkeen käynnistämiseen, toimenpiteiden valintaan ja rahoituksen järjestämiseen. Vesiensuojeluyhdistys laatii tarvittaessa hankkeen taustaksi esiselvityksiä. Näin voidaan suunnata toimenpiteet heti alkuvaiheessa keskeisimpiin asioihin ja ongelmallisimpiin kohteisiin.

Vuoden 2021 kesällä käynnistynyt yhteistyökokeilu on havaittu tarpeelliseksi ja apu on otettu innolla vastaan. Tällä hetkellä noin 30 hanketta on saanut apua yhteistyömallin kautta. Valmistelussa on parhaillaan noin 15 hanketta ja muutamia hankkeita on etenemässä syksyn 2022 avustushakuun.

Yhteistyökokeilu on rahoitettu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja kokeilu jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketoimijoille apu on maksutonta. Mikäli hankkeen käynnistämiseen tarvitsee apua, voi ottaa yhteyttä Pohjois-Savon ELY-keskukseen tai Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistykseen.

Lisätietoja:

Näin aloitat kunnostushankkeen ja haet avustusta (ym.fi)

Virtaa vesienhoitoon - vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku (ym.fi)