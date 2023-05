Pohjois-Savossa uskotaan varovaisen myönteisesti elinkeinoelämän lähitulevaisuuteen

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tutkija Anu Antikaisen mukaan maakunnassa uskotaan, että heikosta suhdannetilanteesta huolimatta viime vuosina yrityksissä tehdyt investoinnit, yritysten tulevaisuuden suunnitelmat sekä erilaiset toimenpiteet ja hankkeet työllisyyden ja elinkeinoelämän edistämiseksi alkavat kantaa hedelmää jo lähitulevaisuudessa.

Kärkiyritysten ja Kuopion alueen positiivinen kehitys luovat uskoa koko maakuntaan

Pohjois-Savon nykyiseen heikkoon suhdannetilanteeseen vaikuttavat Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, korkotaso ja maailmantalouden tilanne. Yritysten investointihalukkuus on epävarmassa tilanteessa heikko, sillä investointihaasteita yrityksille ovat aiheuttaneet muun muassa pankkien valikoivuus asiakkaidensa suhteen ja kehittämisrahoituksen hakemisen järjestelmäongelmat.

Uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvat hankkeet ovat kasvussa eri puolilla maakuntaa ja vihreän siirtymän uskotaankin luovan monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia myös pienemmille alueen yrityksille.

Lisäksi Pohjois-Savossa matkailutoimialalla on tällä hetkellä vireillä ennätysmäiset investoinnit ja esimerkiksi kaupanala investoi parhaillaan voimakkaasti. Alueellisesti Kuopion seutu toimii tällä hetkellä investointiveturina ja samalla imagollisena keulakuvana luoden uskoa parempaan koko maakunnalle, Antikainen summaa alueen positiivisia uutisia.

Osaavan työvoiman saatavuus kasvun esteenä

”Työvoiman saatavuusongelmat monilla eri toimialoilla jarruttavat yritysten kasvua. Pitkäaikaistyöttömyys on Pohjois-Savossa laskussa, mutta työttömien työnhakijoiden määrä kokonaisuutena ei ole vähentynyt”, Antikainen toteaa.

Lomautettuja on yli 40 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, johtuen suurelta osin rakennusteollisuuden uudisrakentamisen pysähtymisestä. Myös maatalouden heikko kannattavuus, huoltovarmuuden varmistaminen ja alueen saavutettavuus laajemmin huolestuttavat elinkeinotoimijoita.

Pitkittynyt epävarma taloustilanne on vaikuttanut maakunnan yrityksiin eri tavoin. Kasvavia eroja löytyy yritysten kyvyssä vastata tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntää uutta teknologiaa.

Voittajina nähdään ne yritykset, jotka ovat väestön vähentyessä ottaneet pitkäjänteisesti vastaan osatyökykyistä työvoimaa ja hyödyntäneet työvoimaa ulkomailta. Antikainen muistuttaa, että potentiaalisena voimavarana Pohjois-Savossa ovat myös kansainväliset opiskelijat, joita ei ole vielä osattu hyödyntää tarpeeksi hyvin.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2023 -katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 105 eteenpäin.

Valtakunnallinen alueelliset kehitysnäkymät -tiedote on julkaistu 25.5.2023