Pohjois-Savossa vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) tavoitteet saavutettiin etuajassa, arvokkaita metsäalueita on maakunnassa suojeltu jo noin 6 670 hehtaaria

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on suojella koko maassa 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä pysyvin suojelukeinoin. Pohjois-Savon tavoite, 6 600 hehtaaria, saavutettiin vuonna 2021. Suojelupinta-ala käsittää myös valtionmaiden METSO-hehtaarit (noin 830 hehtaaria).

Maanomistajat ovat olleet aktiivisia

Pohjois-Savossa suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala on noin 12 hehtaaria. Pienimmät kohteet ovat hehtaarin luokkaa, suurimmat kohteet usean kymmenen hehtaarin laajuisia. Metsäalueet on rauhoitettu joko yksityismaiden luonnonsuojelualueina tai ostettu valtiolle suojelutarkoituksiin. Maanomistajille on maksettu METSO-suojelukohteista Pohjois-Savossa verovapaita korvauksia yhteensä noin 36 miljoonaa euroa.

METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen eli maanomistajan omaan haluun suojella metsiään. Maanomistajat ovat ottaneet METSO-ohjelman Pohjois-Savossa hyvin vastaan.

Hyviä kohteita voi edelleen tarjota

Pohjois-Savon ELY-keskus voi edelleen suojella arvokkaita metsäalueita myönnettyjen määrärahojen puitteissa, vaikka METSO-kauden kokonaistavoitteet on jo saavutettu. Erityisesti korpia, lehtoja ja luonnontilaisia tai niiden kaltaisia vanhoja metsiä kannattaa tarjota edelleen suojeluun. Kohteiden tulee olla lähtökohtaisesti yli neljän hehtaarin kokoisia. Suojelualueiden läheisyys, kohteen laajuus, luontotyyppien moninaisuus ja lajistoarvot otetaan muun muassa huomioon, kun kohteen arvoa METSO-kohteena arvioidaan.