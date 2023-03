Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla

Aluehallintoviraston saamien tietojen perusteella on ollut syytä epäillä potilasturvallisuuden vaarantuneen. Epäkohtailmoituksen mukaan potilaita on ollut nuorisopsykiatrian osastolla niin paljon, että käytettävissä olevat vuoteet ja patjat ovat loppuneet ja alaikäisiä potilaita on otettu tahdosta riippumattomaan hoitoon aikuisten psykiatriselle osastolle.

Aluehallintovirasto selvittää asian ja tiedottaa siitä seuraavan kerran päätöksen antamisen jälkeen.

Lisätietoja:

aluehallintoylilääkäri Matias Lahti, p. 0295 017 033

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto