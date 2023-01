Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja ELY-keskusten yhteistyö tiivistyy

Avi-ELY-tapaamisissa käsitellään merkittäviä yhteistyöteemoja, sekä kuullaan yhteistyöryhmien kuulumisia. Tällä kertaa keskityttiin kahteen aiheeseen:

Varautuminen ja huoltovarmuus

Julkisen hallinnon strategian suuntaviivat ja aluehallinnon uudistus

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toiminta perustuu yhteiseen strategiaan, jonka yhteinen visio on olla ”Kestävää tulevaisuutta tekemässä - ihmisten ja alueiden parhaaksi”. Meneillään on strategiakauden 2020–2023 viimeinen vuosi, jonka vuoksi tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus puntaroidaan laajasti. Samalla rakennetaan uutta yhteistä strategiaa.

Aluehallinto uudistuu parhaiten kehittämällä nykyistä avi-ELY-maailmaa

Vuoden 2022 kuluessa avi-ELY-yhteistyötapaamisissa on käsitelty yhteistyötä ja yhdyspintoja mm. seuraavissa teemoissa:



Varautuminen

Kansainväliset asiat

Maatalouteen liittyvät asiat

Sidosryhmäyhteistyö

EU:n rakennerahasto asiat

Ympäristöasioiden yhteistyö

Viestintä

Koulutuksen ja maahanmuuton yhteistyö

Ilmastotyöryhmä

Valtiovarainministeriön kehittämisosaston päällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio esitteli julkisen hallinnon strategian suuntaviivat ja aluehallinnon uudistustarpeet.



Sarkio esitteli valtion linjauksia ja vireillä olevia kehittämishankkeita.



”Poikkihallinnollinen ja alueellinen yhteistyö yli organisaatiorajojen on ollut viranomaistyössä kiistaton menestys kriiseissä, jotka nyt nousivat pyytämättämme esiin, kuten korona, Ukrainan sota, ja niiden seuraukset sekä hybridiuhat,” Sarkio kiitti.



Sarkio linjasi, että aluehallinnon uusi tulevaisuus on entistä palvelukykyisempi. Tämä turvaa hallinnonalojen toimintakyvyn alueilla. Keskusjohtoisesti se ei onnistu.



Selkeä valtiovarainministeriön viranomaiskannanotto on, että se toteutuu parhaiten kehittämällä nykyistä avi-ELY-maailmaa. Ratkaisut punnitaan toki hallitusneuvotteluissa. Nykyistä aluehallintoa voidaan kehittää edelleen.



”Te alueelliset toimijat olette toimineet loistavasti, moitetta ei ole. Laatikoitten siirteleminen sekoittaisi vain toimintaa useiksi vuosiksi. Rehellisyyden nimissä on todettava, että 12:ta valtakunnallista virastoputkihallintoa toivovia voimia on liikkeellä,” hän jatkoi.



Ylijohtaja Savolaisen mukaan alueellisesti tärkeää on seurata miten hallitusohjelmassa otetaan huomioon Pohjoisen muuttunut geopoliittinen asema, jota on esitelty Pohjoisen tulevaisuuskatsauksessa ja tuoreessa Pohjoisen tavoiteohjelmassa.



”Pohjoiset luonnonvarat, vihreä siirtymä ja teollisuutemme, sekä huoltovarmuuden varmistaminen läntisen maayhteytemme kautta Ruotsiin ja Norjaan ovat asioita, jotka ovat vahvasti koko Suomessa ja myös aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten kautta mukana keskustelussa”, Savolainen totesi.

Avi-ELY-yhteistyö pähkinänkuoressa

Yhteistyö luo vaikuttavuutta ja vahvistaa kaikkien toimijoiden kivijalkatyötä.



Valtion aluehallinnon aidolla läsnäololla yhteiskuntaan luodaan vaikuttavuutta, henkistä kestävyyttä ja vakautta, jotka rakentavat luottamusta. Kansalaisten elinolojen turvaaminen tapahtuu alueilla.



Asioiden valmistelua ja puheenjohtajuutta vuorotellaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kesken. Seuraavassa yhteistyötapaamisessa valmisteluvastuussa ja puheenjohtajana toimii Kainuun ELY-keskus.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

Ylijohtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, p. 0295 038 494 jonas.liimatta@ely-keskus.fi

Ylijohtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, p. 0295 023 560 jaana.korhonen@ely-keskus.fi