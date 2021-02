Pohjois-Suomen valmiustoimikunta toivoo malttia: ”juhlitaan kun korona on ohi”

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden toiseen verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 9.2.2021 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta totesi varovaisesti, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla suunta on parempaan päin. Kokemus kuitenkin osoittaa, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Etenkin maailmalta myös Suomeen levinnyt muuntovirus edellyttää tarkkaavaisuutta

Taudin torjunnassa pienillä teoilla on iso vaikutus

Valmiustoimikunta kuuli alueen sairaanhoitopiirien koronaviruskatsaukset. Tartuntojen määrät ovat laskusuunnassa molemmissa maakunnissa. Jäljitystoimet ovat onnistuneet hyvin, niin myös Skellefteån alueelta tulleiden henkilöiden osalta. Rokotukset etenevät suunnitelmien mukaisesti sitä tahtia, kun rokotteita on saatavilla.

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 10 hengen ja Kainuussa 20 hengen rajoitukset yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille. Aluehallintoviraston tekemät rajoituspäätökset ovat voimassa helmikuun loppuun ja niitä uudelleen tarkastellaan tarpeen vaatiessa.

Valmiustoimikunta muistuttaa, että pienillä teoilla on taudin torjunnassa iso vaikutus. Alueellisten viranomaisten asettamia rajoituksia ja suosituksia on syytä noudattaa. Etenkin työpaikoilla on tärkeä muistaa virusturvallinen käyttäytyminen kaikissa tilanteissa, myös lounas- ja kahvitauoilla.



Alueellinen yhteistyö saa kiitosta

Valmiustoimikunnan kokouksessa todettiin, että alueen toimijoiden toimintavalmius ja varautumistilanne on hyvällä tasolla. Alueellinen yhteistyö ja kansalaisten vastuullinen käyttäytyminen saivat kiitosta. ”Yksi syy, miksi Suomi on niin hyvin onnistunut koronaviruksen torjuntatoimissa, on siinä, että alueellisesti ja paikallisesti ryhdytään aktiivisesti toimiin. Jäljitys, karanteenit ja testaus toimivat erinomaisesti kuin myös yhteistyö eri toimijoiden kesken. Kuntien ja alueen toimijoiden ennaltaehkäisevä toiminta on hyvää ja tuottaa tulosta.” Ylijohtaja Savolainen totesi.

Lasten ja nuorten jaksaminen huolena

Erityisenä huolena valmiustoimikunta nosti esille lasten ja nuorten jaksaminen pitkittyneessä koronavirustilanteessa. Paikoin on tullut esille, että vallitsevassa tilanteessa opetus- ja oppimistulokset kärsivät, millä voi olla kauaskantoisia ja vakavia vaikutuksia. Lisähuolta aiheuttaa nuorten joukkokokoontumiset ja maskiväsymys. Ylijohtaja Savolainen herätteli valmiustoimikuntalaisia tarttumaan aiheeseen; ”juhlitaan vasta kun korona on ohi”.

Helpotusta nuorten haastavaan tilanteeseen on saatu harrastustoiminnan asteittaisella avaamisella. Laantuva virustilanne mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaalla myös toisen asteen palaamisen lähiopetukseen, tätä asiaa koronakoordinaatioryhmä käsittelee 9.2.2021.

Ravitsemusliikkeiden rajoituksille jatkoa

Valtioneuvosto jatkoi ravitsemistoiminnan asiakaspaikka-, anniskeluaika-, aukioloaikarajoituksia 6.2.2021 lukien.

Eduskunnan käsittelyssä oleva tartuntatautilain muutos on toivottu lisätyökalu, jolla alueelliset viranomaiset voivat estää tehokkaammin tartuntatautien leviämistä. Päivitetty laki mahdollistaisi alueellisia viranomaispäätöksiä tartuntatautitilanteen mukaan. Esitetyssä tartuntatautilakimuutoksessa on määritelty epidemian eri vaiheisiin toimenpiteet. Muun muassa leviämisvaiheessa alueellinen viranomainen voisi sulkea asiakas- ja osallistujatiloja.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.2.2021 klo 10.00.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

