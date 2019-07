Pohjoisen pikavuoron arvoitus esittelee Tapani Baggen uuden sankarin, ukulele-etsivä Nanan

Lasten dekkarisarja Ukulele-etsivä Nana on virkistävä lisäys sekä kutkuttavista että koomisista teoksistaan tunnetun kirjailija Tapani Baggen laajaan tuotantoon.

Aviador julkaisee heinäkuun toisella viikolla dekkarikirjailijana tunnetun Tapani Baggen uuden lastendekkarin Pohjoisen pikavuoron arvoitus. Kirja on Ukulele-etsivä Nana -sarjan avausosa, ja sen on kuvittanut Jusa Hämäläinen.

Pohjoisen pikavuoro ei pääse matkaan, sillä kuljettaja Variksen rahat ovat kadonneet. Kuka kolikot on varastanut? Komisario Haikara on ymmällä. Onneksi kyydissä on kuuluisa ukuleletaiteilija Nana, joka on tottunut ratkaisemaan visaisia arvoituksia. Yhdessä uskollisen palvelijansa Armaan avulla Nana ryhtyy selvittämään tapausta.

Riemukkaan kuvituksen avittamana Baggen leikkisä mutta jännittävä kertomus imaisee pienimmätkin lukijat mukaan mysteerin selvitykseen. Pohjalla on tietenkin dekkareiden oleellisin kysymys: kuka onkaan syyllinen?

Dekkarikonkarin uusi aluevaltaus

Pohjoisen pikavuoron arvoitus avaa Tapani Baggen uuden lasten dekkarisarjan, joka kertoo ukulele-etsivä Nanan tutkimuksista. Bagge ja kuvittaja Jusa Hämäläinen jatkavat sarjalla yhteistyötään, joka alkoi Konstaapeli Mutanen -kirjasarjaa tehdessä.

Tapani Bagge on maamme tuotteliaimpia kirjailijoita. Hän aloitti kirjallisen uransa parikymppisenä Jerry Cottonin seikkailujen kirjoittajana. Bagge tunnetaan erityisesti rikosromaaneistaan ja lasten- ja nuortenkirjoistaan. Hän on myös kirjoittanut televisio- ja sarjakuvakäsikirjoituksia sekä kuunnelmia. Hänet on moneen otteeseen palkittu kirjallisesta työstään muun muassa Arvid Lydecken- ja Vuoden johtolanka -palkinnoilla.

Aviador on aiemmin julkaissut Baggen rikostarinakokoelmat Maan korvessa (2016), Haudasta lomalla (2017) sekä humoristisen tarinakokoelman Miehet asialla (2018). Aiemmin vuonna 2019 Aviador on jo ehtinyt julkaista Baggen uusimman dekkarin Kasvot hautakivessä.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Bagge, Tapani & Hämäläinen, Jusa: Pohjoisen pikavuoron arvoitus. Ukulele-etsivä Nana 1

32 sivua

Sidottu, nelivärikuvitettu

ISBN 9789527063958

85.12

Ilmestymisaika: heinäkuu 2019