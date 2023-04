Pohjoisen Suomen vesihuoltostrategiatyö on alkanut (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Tarve vesihuoltostrategian laatimiselle on lähtenyt maa- ja metsätalousministeriön vetämän kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on ottaa harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. Vesihuoltostrategiatyötä on tehty itäisen ja eteläisen yhteistyöalueen sekä läntisen Suomen osalta jo viimevuosina. Nyt tehtävä pohjoisen Suomen strategia vie alueen strategisen kehittämisen samalle viivalle muiden alueiden kanssa. Pohjoinen alue on ominaispiirteiltään moninainen. Edustettuna ovat tiheään asutut kaupunkikeskittymät, maaseutumainen asuminen, monipuolinen elinkeinotoiminta maataloudesta teollisuuteen sekä vaihteleva luonnonympäristö.



Etelä-Savon ELY-keskuksen valtakunnallinen vesihuoltopalvelut -yksikkö toimii hankkeen koordinaattorina yhteistyöalueella. Hankkeen fasilitointiin on kilpailutettu konsultti (Sardeco Oy), joka johdattaa meidät työskentelyn vaiheiden läpi johdonmukaisesti ja määrätietoisesti edeten. – Työskentely on aloitettu tammikuussa 2023. Valmis strategia toimenpidesuunnitelmineen meillä pitäisi olla tämän vuoden loppuun mennessä. Uuden strategian pohjalta jokaiselle mukana olevalle maakunnalle laaditaan tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat, vesitalousasiantuntija Hanna Hentilä Etelä-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Yhteistyössä sidosryhmien ja vesihuoltotoimijoiden kanssa

Strategia laaditaan yhteistyössä maakuntien sidosryhmätoimijoiden kesken ja toimenpidesuunnitelmat laajassa yhteistyössä kunkin maakunnan alueen vesihuoltotoimijoiden kanssa valtakunnallisen vesihuoltouudistustyön mukanaan tuomat suositukset ja toimenpide-ehdotukset huomioiden.



Ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu vesihuollon toimintaympäristö ja nykytila vesialan toimijoille pidettyjen haastatteluiden avulla. Hankkeen työryhmät käynnistyivät maaliskuussa ja työskentelevät aktiivisesti kevään ajan vision ja strategian määrittelemiseksi.



– Tähän vaiheeseen tarvitsemme vahvaa osaamista alueen vesihuoltotoimijoista, oppi- ja tutkimuslaitoksista, viranomaisista ja muista yhteistyötahoista. Loppukeväästä järjestämme sidosryhmätilaisuuksia, joihin toivommekin runsasta osallistujajoukkoa tuomaan esille omia näkemyksiään vesihuollon tulevaisuustyöstä, Hentilä toteaa.