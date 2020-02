Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja If mukaan Kasvu Openin valtakunnalliseen kumppanijoukkoon

Ifin kumppanuus kasvattaa Kasvu Openin valtakunnallista vaikuttavuutta sekä tuo uuden näkökulman sparrattaville kasvuyrityksille.

Vakuutuksilla on tärkeä osa hyvin toimivassa yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa. If varmistaa, että niin aloittavat yrittäjät kuin isot kansainväliset konsernitkin ovat turvanneet liiketoimintansa oikeilla vakuutuksilla. Yritykset voivat keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen ja luottaa siihen, että liiketoiminnan riskit on arvioitu oikein.

If ostaa sadoilta autokorjaamoilta, rakennus- ja saneerausyrityksiltä, terveys- ja turvallisuusalan toimijoilta palveluita eri puolilta Pohjoismaita. Nämä yhteistyökumppanit ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakaskokemuksen kehittämistyössä, siksi Kasvu Open -kumppanuus on Ifille hieno väylä tavata erilaisia yrityksiä ja löytää uusia innovaatioita.

- Olemme olleet aiemminkin Kasvu Openin kumppanina ja haluamme myös jatkossa olla aktiivinen toimija yhteisössä, sillä koemme, että Kasvu Open on mahtava mahdollisuus kasvuhakuisille yrityksille. Kaiken huipentava Kasvu Open Karnevaali on tapahtuma, jossa kannattaa käydä fiilistelemässä ja huomaamassa, että Suomessa on aidosti hyvät mahdollisuudet yrittää – ja onnistua, sanoo myyntijohtaja ja Kasvu Open -yhteyshenkilö Niko Satto Ifin yritysmyynnistä.

Ifin asiantuntijuus ja laadukas tutkimustieto erityisesti yrittäjän vakuutusasioissa, mutta myös liiketoiminnan kehittämisessä on merkityksellinen lisä Kasvu Openin kasvuyrityksille tarjoamaan palveluun sekä tapahtumapäivissä että verkkoympäristöissä.

- Ihmiset tekevät kasvun, joten keinot, joilla varmistaa tekijätiimin sitoutuminen sekä palkitseminen vahvistavat kasvuyrityksen menestymistä. Ifillä on osaamista ja ratkaisuja henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja palkitsemisesta. Näiden avulla yritys voi erottua kilpailijoista ja viestiä henkilökunnan arvosta kasvussa, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Lisätietoja:

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

+358 50 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi

Niko Satto

myyntijohtaja, If

+358 50 424 1383

niko.satto@if.fi