Pohjoismainen sisustusbrändi tuo ”hyggen” pääkaupunkiseudulle: Søstrene Grene avaa ensimmäisen liikkeensä Suomeen

Søstrene Grene on tanskalainen vähittäiskauppaketju, joka piristää arkea tuomalla siihen tyylikästä muotoilua, luovuutta, iloa ja ”hyggeä” eli tyytyväisyyttä, lämpöä ja läsnäoloa hetkessä.

Søstrene Grene tarjoaa runsaan valikoiman tuotteita kodinsisustukseen, juhlakoristeluun, askarteluun ja tee se itse -projekteihin. Lisäksi tarjolla on koulu- ja toimistotarvikkeita, lastentarvikkeita ja leluja sekä erilaisia kausituotteita. Jatkuvasti uudistuvan valikoiman ja edullisen hinnoittelun avulla perheyritys on loihtinut liikkeisiinsä kiehtovan maailman, jossa luovuus pääsee valloilleen ja jossa on helppo tehdä löytöjä.

Yrityksen brändin ytimessä on kahden hahmon, Anna ja Clara Grenen, tarina. Anna ja Clara ahkeroivat tehdäkseen arjesta piirun verran parempaa ja hauskempaa. Sisarusten esikuvat löytyvät Grenen suvusta, joka perusti Søstrene Grenen vuonna 1973 ja jonka hallussa yritys yhä on.

Søstrene Grenellä on yli 245 liikettä 16 maassa, ja lisää on tulossa.