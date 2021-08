Pohjoissavolaiset ilmoittivat runsaasti lähteitä ennallistamishankkeeseen - sopivia lähteitä löytyi kuitenkin vain vähän

Jaa

Pohjos-Savon ELY-keskuksessa käynnistettiin viime vuonna lähteiden ennallistamishanke osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Hankkeeseen haettiin sopivia kohteita ja ilmoituksia saatiinkin Pohjois-Savon alueelta runsaasti, mutta ennakkokäsityksen mukaisesti luonnontilaisia tai ennallistamiskelpoisia lähteitä löytyi hyvin vähän. Perusteltu ennallistamistarve todettiin seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 16 lähdettä.

Pohjois-Savon ELY-keskus pyysi marraskuussa 2020 julkaistussa tiedotteessaan (sttinfo.fi) maanomistajia ilmoittamaan maillaan sijaitsevia, ennallistamistarpeessa olevia lähteitä. Yhteydenottoja luonnonsuojeluasiantuntija Riikka Juutiselle tuli kaikkiaan yli 70 kappaletta. Ilmoitetut lähteet olivat hyvin erilaisia, kuten ilmoittajien toiveetkin. Moni ilmoittaja toivoi lähteen kunnostamista tai puhdistamista vedenhakukäyttöön, mikä poikkesi ELY-keskuksen luonnonsuojeluksellisesta tavoitteesta, joka tähtää lähteessä elävien lajien tilanteen parantamiseen.

Luonnonsuojeluasiantuntija Riikka Juutinen sekä harjoittelija Iina Eskelinen kävivät kesän aikana noin 45 kohteella maastossa, usein yhdessä maanomistajan tai muun ilmoittajan kanssa. Ilmoitettujen lähteiden lisäksi käytiin kartoittamassa peruskartoille merkittyjä tai aiemmissa selvityksissä löytyneitä lähteitä. Kaikkiaan touko-kesäkuun aikana kartoitettiin yli sadan lähteen tyyppi, koko, kasvilajisto sekä ennallistamistarve. "Kartoituksissa tavoitteena oli löytää ennallistettaviksi sopivia, mielellään useiden voimakkaasti purkautuvien lähteiden muodostamia kokonaisuuksia, joiden vesitalous on häiriintynyt esimerkiksi ojitusten vuoksi. Näillä kohteilla on parhaat mahdollisuudet toipua muutoksista ennallistamisen avulla", Juutinen kertoo.

Sopivia kohteita löytyi vain vähän

Ennakkokäsityksen mukaisesti luonnontilaisia tai ennallistamiskelpoisia lähteitä löytyi hyvin vähän. Suurimmaksi osaksi ilmoitetut lähteet sekä niiden lähiympäristö ovat olleet pitkään ihmisten käytössä. Lähteissä oli usein vedenottorakenteita ja niitä oli kaivettu sekä puhdistettu, tai niihin oli kaivettu laskuojia.

Näillä toimilla on ollut haitallinen vaikutus lähteiden lajistoon. Voimakkaasti purkautuvia lähteitä löytyi vain harvoin, mikä johtunee ainakin osittain pohjavesialueiden ominaisuuksista. Vaikka suurin osa kartoitetuista lähteistä oli ennallistamistarpeessa, ei siihen ryhtymistä katsottu yleensä järkeväksi vähäisen purkautuvan pohjaveden määrän, kohteen pienen koon tai puuttuvan lähdekasvilajiston vuoksi. "Olimme liian usein liian myöhässä", Juutinen toteaa.

Perusteltu ennallistamistarve todettiin seitsemällä kohteella, joissa on yhteensä 16 lähdettä. Juutinen ja Eskelinen olivat yhteydessä maanomistajiin ja näistä ensimmäisenä toteutukseen on valikoitunut kolme kohdetta: yksi Kuopiossa, yksi Sonkajärvellä ja yksi Pielavedellä. Näillä kohteilla ennallistamissuunnittelu on käynnistynyt heinäkuun lopussa. Lähteiden ennallistamisen lisäksi kohteilla tehdään purojen ja soiden ennallistamista ja keskustellaan mahdollisuuksista lähteiden säilyttämiseen pitkällä aikavälillä.

Juutinen ja Eskelinen kiittävät kaikkia lähteiden ilmoittajia yhteydenotoista ja mielenkiintoisista keskusteluista lähteillä. Vaikka vain muutamalta kohteelta löytyi hankkeeseen sopivia lähteitä, olivat kaikki käynnit käymisen arvoisia. Työn pohjalta ollaan laatimassa lähteiden ennallistamisopasta, jolla oppia voidaan jakaa koko maahan.

Lisätietoja: Helmi-ohjelman toimeenpano Pohjois-Savossa (ymparisto.fi)