Pohjola Rakennus Oy Hämeen toteuttama kerrostalokohde valittu Kangasalan vuoden rakennushankkeeksi

Kangasalan kunnan viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2017 rakennushankkeen. Valittu kohde on Ristitien kerrostalot, Asunto Oy Kangasalan Kurrenvara, joka on Pohjola Rakennus Oy Hämeen toteuttama. Valinnan perusteluina ovat korttelikokonaisuuden ajallisen kerrostuman ja piharatkaisun onnistuminen.

Kangasalan kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan mukaan Ristitien kerrostalot eheyttävät ansiokkaasti yhdyskuntarakennetta Suoraman aluekeskuksessa. Ne parantavat ja jäsentelevät vanhaa vuokratalokorttelia ja sen piha-alueita. Kortteli on saanut uuden, ilmeikkään modernin lisän, ja samalla kokonaisuuteen kuuluvien vanhempien rakennusten arvostus on kasvanut. Rakennushanke sijaitsee lähellä kauppoja, koulua, päiväkoteja sekä joukkoliikenteen pysäkkejä. Se on osa Suoraman yleiskaavoituksessa hahmotettua keskeistä kävelyraittia Suoraman koulun, urheilukentän ja Isolukontien välillä Ristitien linjalla. Uudisrakennukset ryhdistävät Isolukontien ilmettä ja korostavat sen keskeistä roolia Suoraman kaupallisten palveluiden painopisteessä. Asunnot ovat pienehköjä ja yhteneviä, mutta haluttuja. Rakennusten maantasokerroksissa on liiketiloja, jotka osaltaan lisäävät kadun kaupallista merkitystä. Liiketilojen ulkoinen ilme, sisäänkäyntijärjestelyt ja paikoitus on kauniisti jäsennelty. Vuoden rakennushankkeen valinnassa keskeistä oli korttelikokonaisuuden ajallisen kerrostuman ja piharatkaisun onnistuminen. Rakennukset sovittautuvat oivallisesti olemassa olevaan, 50 vuotta vanhaan rakentamiseen, ollen samalla moderneja. Korttelin keskelle on muodostunut viihtyisä pihatila, ja pihapaikoitus liittyy kokonaisuuteen onnistuneesti. ”Olemme olleet viime vuosien ajan ilolla mukana toteuttamassa koko asumisen kirjoa Kangasalla. Meille on erityinen kunnia voittaa jo toisena vuonna peräkkäin Kangasalan vuoden rakennushankkeen palkinto meille tyypillisellä, kohtuuhintaisella ja laadukkaalla asuntokohteella”, iloitsee Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama. Lisätietoja: Miikka Routama, Pohjola Rakennus Oy Häme, toimitusjohtaja, p. 044 751 0291, miikka.routama@pohjolarakennus.fi Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, konsernijohtaja, p. 041 4590 600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi Pohjola Rakennus Oy Häme on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 10 000 kotia, ja se kuuluu suurimpiin asuntorakentajiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on yli 2000 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 200. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan. www.pohjolarakennus.fi