Poikkeuksellinen kevät siivitti pyöräkaupan ennätysmyyntiin - Turkulaisen maahantuontiyritys Huntterin liikevaihto kohosi yli 20 miljoonaan euroon

Vuosi 2020 on ollut pyöräkaupan ennätysvuosi ja myynti on kasvanut kaikilla osa-alueilla todella merkittävästi.

-Kysyntä kasvoi hurjasti keväällä koronan ensimmäisen aallon aikana. Olimme onnekkaita, kun meillä oli pyöriä hyvin varastossa ja saimme lisää Euroopan päämiehiltämme, kertoo yrityksen pääosakas ja perustaja Tapio Hirvaskari.

31.10. päättyneellä tilikaudella hyvän tuloksen tehnyt yhtiö on nimittänyt 1.11. alkaen toimitusjohtajakseen KTM Juho Huttusen. Huttunen aloitti Huntterissa vuonna 2007 tuotepäällikkönä ja on toiminut viime vuodet myynti -ja markkinointijohtajana. Huttunen on ollut Huntterin osakas vuodesta 2010.

-Olemme valmistelleet toimitusjohtajuuden siirtoa jo pitkään ja nyt oli hyvä hetki toteuttaa vastuun siirto. Firma on huippukunnossa, tuoteportfoliomme on vahva ja markkinat ovat todella kovassa vedossa. Kehitettävää on tietysti paljon ja lähden innolla viemään yritystä eteenpäin, Huttunen kertoo.

Yhtiön entinen toimitusjohtaja Hirvaskari jatkaa yrityksessä avainasiakastehtävissä.

Myös Huntterin logistiikassa on tehty muutoksia syksyn aikana. Huntteri ja 3PL Turku tekivät liikkeenluovutuskaupan 1.10.2020, jonka myötä Huntterin kaikki logistiikkatoiminnot siirtyivät 3PL Turku Oy:lle. Siirto mahdollistaa joustavamman logistiikkaratkaisun ja tuo Huntterin käyttöön modernit logistiikkajärjestelmät.

Huntterilla lähdetään suurin odotuksin myös kauteen 2021

-Meillä on jo nyt merkittävästi viime kautta suuremmat ennakkotilaukset pyörille ja tarvikkeille ensi kauteen. Vaikka juuri päättynyt tilikausi olikin ennätyksellinen, olemme budjetoineet seuraavalla vuodelle jälleen merkittävän kasvun, Huttunen kertoo.

Tulevaan pyöräilykauteen odotetaan voimakasta kysyntää monesta syystä. Suurin tekijä pyöräalan kasvussa on edelleen voimakkaasti lisääntyvä sähköpyörien myynti.

-Työsuhdepyöräetu ja autojen romutuspalkkio, jota voi käyttää myös sähköpyörän ostoon, tuovat varmasti lisänsä jo kovassa vedossa olevaan pyöräkauppaan, Huttunen toteaa.

Pyöräily on vahvassa nousussa myös monesta muusta syystä. Työmatkapyöräily on alati voimistuva trendi, mutta myös pyörällä retkeily ja maastopyöräily ovat kovassa nosteessa.