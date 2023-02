Poikkeukset jäteastioiden tyhjennyksissä jatkuvat lakon päättymisestä huolimatta

Viikon jatkunut kuorma-autoalan lakko on viivästyttänyt asuinkiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyksiä koko pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. HSY on ensisijaisesti varmistanut jätehuollon toimivuuden yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden palveluissa, kuten sairaaloissa. Noin 34 000 päivittäisestä jäteastiatyhjennyksestä suunnilleen puolet on jäänyt väliin lakon aikana, joten normaalirytmiin pääseminen venyy todennäköisesti maaliskuun alkupuolelle saakka.

- Tilanteen korjaantuminen vie oman aikansa, kunnes saamme nuo 17 000 päivittäistä väliin jäänyttä astiatyhjennystä paikattua. Astioiden ylitäyttymistä on edelleen vältettävä, etteivät ne viivästytä arkeen paluuta ja lakon jälkeisiä paikkaustoimiamme. Jos kiinteistöjen jäteastioissa on tilaa, niitä voi tietenkin käyttää normaalisti, muistuttaa HSY:n logistiikkapäällikkö Tero Salo.

Väljemmällä aikataululla (joka toinen viikko tai harvemmin) tyhjennettävien jäteastioiden korvaavat tyhjennykset suoritetaan mahdollisimman pian lakon päätyttyä. Viikoittain tai useammin tyhjennettävissä kohteissa jätekuljetukset jatkuvat normaalin rytmin mukaisesti.

HSY ei veloita lakon vuoksi väliin jääneitä astiatyhjennyksiä. Jos kiinteistön jäteastiat täyttyvät, yhteydenotto HSY:n asiakaspalveluun ei valitettavasti heti lakon päätyttyäkään jouduta asiaa.

- Emme valitettavasti voi heti aloittaa paikkaustoimiamme väliin jääneistä astiatyhjennyksistä, koska silloin viivästykset pahentuisivat kaikkialla. Paikkaustoimet voivat joissain kohteissa venyä seuraavaan normaalirytmin mukaiseen tyhjennyskertaan. Toivomme kaikilta kärsivällisyyttä ja yhteistyötä, Salo toteaa.

HSY kehottaa asukkaita edelleen tarkkailemaan omaa jätetilaansa ja tarvittaessa säilyttämään jätteitä kotona, kunnes astiatyhjennykset toimivat normaalisti.

Poikkeukset astiatyhjennyksissä alueittain ja jätelajien mukaan

Helsingissä ja Vantaalla eniten haasteita on ollut biojätteen sekä muovi- ja kartonkipakkausten kanssa. Sen sijaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella eniten vajausta on ollut sekajäteastioiden tyhjennyksissä. Kaikki lasipakkausten ja pienmetallin jäteastiat sekä pakkausten monilokeroastiat on onnistuttu tyhjentämään normaalisti lakosta huolimatta.

Kiinteistöjen jäteastioita voi käyttää normaalisti, jos niissä on tilaa. Oheisista taulukoista voit tarkistaa, minkä jätelajien tyhjennyksissä voi edelleen olla poikkeuksia milläkin postinumeroalueella. Jos postinumero ei ole listalla, jätehuolto toimii alueella normaalisti lakosta huolimatta.

Poikkeustaulukko pyörällisten jäteastioiden tyhjennyksissä postinumeroalueittain ja jätelajeittain (pdf)

Poikkeustaulukko nosturikuormattavien syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksissä postinumeroalueittain ja jätelajeittain (pdf)

Poikkeustaulukko etukonttien tyhjennyksissä postinumeroalueittain ja jätelajeittain (pdf)

Sortti-asemat palvelevat asiakkaita normaalisti ja vastaanottavat jätteitä hinnastonsa mukaisesti.

Myös Rinki-ekopisteiden tyhjennykset ovat viivästyneet HSY:n alueella lakon johdosta.

Lisätiedot:

Logistiikkapäällikkö Tero Salo (yhteyshenkilö 20.-26.2.2023), 0400 860 265, tero.salo (at) hsy.fi

Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen (yhteyshenkilö 27.2.2023 eteenpäin), 045 657 9310, juho.nuutinen (at) hsy.fi