Polar Bear Pitching hakee startup-yrityksiä vuoden 2020 tapahtumaan

Polar Bear Pitching järjestetään seitsemännen kerran 12.3.2020 Oulun Kauppatorilla. Oulun yliopiston järjestämässä tapahtumassa on ohjelmaa pitkin päivää ja illalla kaikki huipentuu avantopitchauskilpailuun. Tapahtumaan haetaan nyt mukaan startup-yrityksiä.

Polar Bear Pitching on erinomainen paikka saada yritykselle näkyvyyttä, sillä joka vuosi tapahtuma kerää suurta kansainvälistä mediahuomiota. Avannosta pitchaaminen maaliskuussa on tehokas keino näyttää sijoittajille, kuinka pitkälle on valmis menemään yrityksensä puolesta.

Tapahtumaan haetaan startupeja, joilla on:

- Enemmän kuin vain idea. Yrityksillä tulee olla vähintään testattu ja validoitu MVP

- Innovatiivinen tuote, jolla on kansainvälistä markkinapotentiaalia

- Skaalautuva businessmalli

- Kylmää pelkäämätön edustaja, joka osaa tiivistää sanomansa pulahduksen mittaiseksi

Startup-yritysten ilmoittautuminen on nyt auki ja paikat täytetään sitä mukaa, kun sopivia hakemuksia saapuu. Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 31. tammikuuta 2020. Kilpailuun haetaan tapahtuman verkkosivun kautta www.polarbearpitching.com.

Tapahtuma kansainvälistynyt

Polar Bear Pitchingissä on ollut yleisöä ja osallistujia ympäri maailmaa. Viime vuosien voittajat ovat tulleet esimerkiksi Norjasta, Israelista, Valkovenäjältä, Virosta ja Suomesta. Kilpailu on jälleen kerran täysin ilmainen yleisölle, ja kaikki voivat saapua Oulun torinrantaan seuraamaan, mihin suuntaan yritysmaailma kehittyy seuraavaksi.

Tänä vuonna Polar Bear Pitching keskittyy nimenomaan siihen, että ihmiset kohtaavat ja tapahtumassa muodostuu hyödyllisiä uusia kontakteja. Päivän aikana järjestetään erikseen oma verkostoitumistapahtuma startupeille ja sijoittajille.

Polar Bear Pitching on syystä juuri Oulussa. Forbes valitsi Oulun yhdeksi Euroopan innovatiivisimmista alueista, monet langattoman viestinnän keksinnöistä on tehty Oulussa ja tällä hetkellä Oulun yliopistolla tutkintaan jo 6G-verkkoa, vaikka 5G ei ole vielä yleistynyt kuluttajamarkkinoilla. Lisäksi noin 2,6 miljardia ihmistä käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa päivittäin.