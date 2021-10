Poliisin esitutkinta hoivakoti Kallionsydämestä valmistui

Poliisi sai rikosilmoituksen Kallionsydämen työntekijöiden toiminnasta ja aloitti sen perusteella esitutkinnan 7. toukokuuta viime vuonna. Attendo siirsi Kiuruvedellä sijaitsevan Kallionsydämen toimintavastuun Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle 9.4.2020. Hoivakodissa ilmeni maaliskuussa 2020, maailmanlaajuisen koronaviruspandemian varhaisessa vaiheessa, useita tartuntoja. Osa niistä johti hyvin hauraiden ikäihmisten menehtymiseen koronavirustaudin aiheuttamaan vakavaan sairauteen.

– On tärkeää, että poliisi on selvittänyt pandemian varhaisen vaiheen aikaisia tapahtumia Kallionsydämessä tarkasti. Tapahtumat olivat hyvin raskaita erityisesti asukkaille ja läheisille, mutta myös työntekijöillemme. Tutkinta on painanut kaikkien attendolaisten mieltä ja nostanut pintaan pelkoja myös muiden hoivatyön ammattilaisten keskuudessa, sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendo teki jo maaliskuun alusta 2020 lähtien paljon ennakoivaa työtä asukkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta, vaikka tartuntoja oli silloin Suomessa erittäin vähän. Virus pääsi kuitenkin sisään Kallionsydän-hoivakotiin useista ennakoivista suojaamistoimista huolimatta.

Koronapandemian aikana suomalaisissa hoivakodeissa on todettu satoja tartuntoja ja ainakin kymmeniä kuolemantapauksia. Attendon noin 12 000 asukkaan keskuudessa on tähän mennessä todettu yhteensä 160 tartuntaa 32 hoivakodissa. Henkilökunnan keskuudessa on todettu 165 tartuntaa kaikkiaan 92 yksikössä. Attendon hoivakodeissa on tähän mennessä menehtynyt 37 henkilöä 12 yksikössä. THL:n mukaan tartuntatautirekisteriin on tällä hetkellä kertynyt tietoa yhteensä 1 132 koronaan liittyvästä kuolemasta Suomessa. Maailmanlaajuinen pandemia jatkuu edelleen vuoden 2021 aikana. Hyvä suojautuminen on estänyt tartuntojen siirtymisen asukkaisiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Rokotukset ovat tuoneet selkeän muutoksen hoivakotien koronatilanteeseen, kun vakavaan tautimuotoon sairastuvien määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Kolmas koronarokote on hyvin tervetullut hoivakoteihin.

– Koronaviruspandemia osui Kallionsydämeen varhaisessa vaiheessa. Saimme tiedon tartunnan aiheuttajasta vasta, kun suuri osa asukkaista ja työntekijöistämme oli jo alkanut oireilla. On hyvä muistaa, että koronaviruksen aiheuttamaan tartuntatautiin sairastuminen tai taudin seurauksena menehtyminen hoivakodissa ei itsessään ole osoitus kenenkään lainvastaisesta menettelystä. Työntekijämme eivät käsityksemme mukaan ole tehneet mitään väärää, vaan päinvastoin toimineet ammattitaitoisesti erittäin vaikeassa ja nopeasti edenneessä tilanteessa, Holmqvist jatkaa.

Attendo mm. toimitti esitutkintaa varten tarkan aikajanan, josta käy ilmi tapahtumien tarkka kulku ja auttoi poliisia monin tavoin esitutkinnan edetessä.

– Keväällä 2020 meillä ei ollut rokotteita, mutta nyt on. Vetoan kaikkiin hoivatyössä oleviin työntekijöihin: jos terveydentilasi sallii, otathan rokotteen, jotta saamme tämän viheliäisen pandemian hallintaan, Holmqvist sanoo.

Lue myös Virpi Holmqvistin blogikirjoitus koronan alkuvaiheesta, jossa hän avaa Kiuruveden tapahtumia: https://www.attendo.fi/ajankohtaista/arkisto/artikkelit-ja-blogit/mita-hoivakodeissa-tapahtuu-korona-aikaan/

Lisätietopyynnöt viestinnän asiantuntija Ulla Metherille sähköpostitse osoitteeseen ulla.mether (a) attendo.fi tai toissijaisesti puhelimitse numeroon 044 407 2011.