Polttoaineen hinta ja matkustajien vähäisyys kurittivat alkuvuonna HSL:n taloutta

Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt asteittain maaliskuusta alkaen, joten lipputuloja on kertynyt alkuvuonna hieman odotettua enemmän. HSL:n joukkoliikenteessä ennustetaan tehtävän tänä vuonna 298 miljoonaa matkaa, mikä on noin 25 prosenttia pienempi kuin ennen pandemiaa 2019.

Lipputulojen odotetaan oleva noin 20 prosenttia alle vuoden 2019 tason.

Bussiliikenteen käyttämän dieselin hinnannousu näkyy HSL:ssä ennakoitua suurempina hankintakustannuksina. Hintojen nousu näkyy noin kuukauden viiveellä HSL:n liikennöitsijöille maksamissa korvauksissa. Myös korkea sähkön hinta tuo lisäkustannuksia.

HSL:n suurin tulonlähde on jäsenkuntien verovaroistaan maksamat kuntaosuudet, jotka ovat tämän vuoden talousarvion mukaan 435,8 miljoonaa euroa.

Vielä tänä vuonna HSL:lle merkittävä talouden tasapainottaja on valtion tuet ja avustukset. HSL:n saamaa osuus vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen joukkoliikennetuesta ei ole viedä tiedossa.

”Koronatuilla kompensoidaan matkustajamääristä aiheutuvaa lipputulomenetystä. Olemme tyytyväisiä, että vuoden toisessa lisätalousarviossa joukkoliikenteen koronakompensaatiota lisätään, vaikka se jääkin alle toivotun. Vielä emme tiedä HSL:lle tulevaa osuutta 48 miljoonan euron joukkoliikenteen tukikokonaisuudesta”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen kertoo.