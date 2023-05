Pontus Purokurun kääntökirja on aforistisen tarkka kuvaus ihmisyydestä ja romahduksen odotuksesta

Pontus Purokurun toinen fiktioteos Haavamaa on brutaalin rehellinen ja elegantin tarkka kuvaus ekologisen ja sosiaalisen tuhon vastaanottamisesta, ihmissuhteen loppumisesta, kaipuusta maan yhteyteen ja epätoivon keskelläkin kajastavasta katarttisesta nautinnosta ja ilosta. Kääntökirjan muotoon rakennetun teoksen toinen puoli koostuu proosamaisemista ja toinen runokokoelmasta. Proosamaisemat on jäsennetty neljän eri hautaustavan mukaan ja runokokoelma koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäinen esittää teorian perinteestä, toinen perustuu Tang-dynastian aikaisiin kiinalaisiin luontorunoihin ja kolmas on mustaa kuolonhuumoria.

“Kirja syntyi siitä kun kävelin ympäri Eurooppaa ja kirjoitin vihkoon säkeitä haudoista, metsistä, kaupungeista, kielestä ja perinteestä. Runomuodolla pystyi ilmaisemaan kokemuksia ja käsitteitä mutta ei oikein kertomaan tarinaa. Siksi kirjoitin runoteoksen rinnalle pienoisromaanin, joka ilmaisee ikään kuin samat asiat mutta kertomuksen muodossa. Molemmat osiot ovat tasa-arvoisia. Ne vuotavat toisiinsa ja jatkavat toisiaan”, kuvailee Pontus kirjan syntyä ja rakennetta.

“Lähtökohtana oli kokemus siitä, kuinka me rakennemme itsellemme valtavaa hautaa – yksilönä ja yhteiskuntana. Mukana on myös yritys ajatella tällä hetkellä yleistä traumakirjallisuuden juonnetta. Trauma (kreikasta käännettynä 'haava') hallitsee fiktiota. Olemme ripustaneet haavamme roikkumaan ikään kuin galleriaan ja tuntuu, että jokainen kokemus on potentiaalisesti haavoittava. Haavamaassa koetin venyttää, ehkä myös kiihdyttää trauman kokemusta ja kysyä, onko elämän synty itsessään jonkinlainen traumaattinen tapahtuma planeetan historiassa.”

Pontus Purokuru on kirjailija, pop-filosofi ja podcast-artisti, joka tunnetaan mm. Mikä meitä vaivaa? -podcastista. Hänen aiemmat omat teoksensa Täysin automatisoitu avaruusluksushomokommunismi ja Römaani ovat olleet arvostelumenestyksiä.